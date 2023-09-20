Среда, 20 Сентября 2023 10:34

АрмИнфо. Лидеры и представители ряда государств в том числе Франции, Германии, Аргентины призвали Азербайджан прекратить боевые действия в Арцахе.

Так, Канцлер ФРГ Олаф Шольц с трибуны Генассамблеи ООН призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. <Мои мысли с народом Нагорного Карабаха. В то время, как мы говорим, возобновившиеся боевые действия, ведущие к тупику, должны быть прекращены>, - сказал Шольц.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон осудил действия Баку в Нагорном Карабахе. <Решительно осуждаю применения силы Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Наступление должно быть немедленно прекращено и должно возобновиться обсуждение прав и безопасности жителей>, - написал Макрон в соцсети Твиттер, добавив, что находится в тесном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В свою очередь президент Аргентины Альберто Фернандес выразил убеждение, что международное сообщество не может быть пассивным на фоне действий Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха. <Пока проходит Генассамблея: Азербайджан развязал военную операцию, чтобы взять контроль над Нагорным Карабахом. Международное сообщество не может оставаться пассивным перед подобной реальностью, должно действовать на опережение, чтобы избегать преследований на этнической, расовой, религиозной или политической почве>, - сказал он, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

Совет ООН по правам человека (СПЧ) в Твиттер заявил, что возвращение к мирному процессу между Азербайджаном и Арменией сейчас важно как никогда: <Крайне важно, чтобы Азербайджан и Армения вернулись к мирному процессу - после очень тревожных событий во вторник особенно последствий возобновления применения вооруженной силы. Это необходимо как никогда. Первостепенное значение имеет полное следование международному праву>.

В МИД Швеции также выразили убеждение, что Азербайджан должен прекратить военные действия и обеспечить возможность для подлинного диалога между Баку и карабахскими армянами. <Европейский союз призывает к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе>,- добавили в МИД Швеции.

А в МИД Испании подчеркнули, что испанское правительство решительно осуждает применение вооруженной силы против Карабахского региона и сожалеет о человеческих жертвах. <Испания поддерживает посредничество Европейского Союза и призывает власти Азербайджана немедленно прекратить военные действия и возобновить диалог с целью достижения мирного урегулирования в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом>, - отмечается в заявлении.

В МИД Норвегии констатировали, что поступают сообщения о жертвах среди гражданского населения в результате артиллерийских обстрелов Нагорного Карабаха. <Продолжающееся использование военной мощи Азербайджана может вынудить армянское население покинуть регион и привести к гуманитарной катастрофе. Такой трагедии необходимо избежать любой ценой?

На Баку лежит тяжелое бремя ответственности за обеспечение безопасности и благополучия армянского населения региона>, - отмечается в заявлении норвежского внешнеполитического ведомства.

МИД Японии также призывает Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. <Япония выражает серьезную обеспокоенность недавним ухудшением ситуации в Нагорном Карабахе и решительно призывает к немедленному прекращению боевых действий, а также к прекращению текущей военной деятельности Азербайджана.

Япония призывает все стороны решать проблемы, связанные с этим регионом, мирным путем посредством диалога>, - отмечается в заявлении японского МИД.