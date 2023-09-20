Среда, 20 Сентября 2023 10:32

АрмИнфо.В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении было возбуждено уголовное дело по фактам публичных призывов к массовым беспорядкам перед зданием правительства Армении, организации и участия в массовых беспорядках - по статье 327-1 УК РА, по признакам части 1 и пункта 1 части 3 статьи 328.

Как сообщает СК, в ходе предварительного расследования были получены фактические данные о бросании участниками массовых беспорядков большого количества камней, бутылок и других предметов в сотрудников полиции, выполнявших свои обязанности по охране здания Правительства и охране общественного порядка. В результате данных действий многие сотрудники полиции получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения. Кроме того, повреждено имущество правительственного здания.

Видеоматериалы, документирующие беспорядки, собраны и изучаются. Был проведен осмотр места происшествия, в результате которого на территории было обнаружено большое количество камней, бутылок, пластиковых предметов и других предметов. В рамках уголовного производства принимаются необходимые меры по выяснению личностей участников массовых беспорядков, совершивших подобные преступные деяния, их задержанию и доставке в орган, осуществляющий производство.

Сообщается также о начале производства по пункту 3, части 2 статьи 330 УК Армении по поводу публичных призывов к насилию в социальной сети фейсбук. Так, пользователь сети <Ваан Лорецян> призывал всех выйти на площадь Республики и <всех разгромить сверху донизу>. Принято решение о задержании Ваана Лорецяна. Принимаются меры по его обнаружению.

Аналогичное производство инициировано в отношении пользователя соцсети <Tatevik VIrabyan>. Отмечается, что в записи данного пользователя, говорилось, что <город должен быть парализован, должно быть массовое неповиновение... Делайте со мной что хотите, говорите, я призываю к насилию, мы не лучше жителей Арцаха:" В другом посте есть такая фраза: <Смерть Николу, свободу Арцаху>.

Помимо этого, Следком сообщает, что в ходе продолжающихся на площади Республики массовых акций при реализации сотрудниками полиции оперативных данных у троих участников обнаружено холодное оружие - ножи. Они задержаны. Инициировано уголовное производство. Ведется расследование.