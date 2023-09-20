Среда, 20 Сентября 2023 10:32

АрмИнфо.В результате агрессии, совершенной Азербайджаном против Арцаха, растет количество погибших и раненых среди мирного населения.

Согласно сообщению Защитника прав человека Республики Арцах Гегама Степаняна, по состоянию на 03:00, число жертв среди мирного населения достигло 7, среди которых 3 женщины, двое детей и двое мужчин.

Количество раненых приблизилось к 35, в том числе, 13 детей, 15 женщин и 7 мужчин. Жертвы и ранения среди мирного населения зафиксированы во всех регионах Арцаха.