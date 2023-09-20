Среда, 20 Сентября 2023 10:31

АрмИнфо. Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани выразил обеспокоенность по поводу эскалации напряженности в Нагорном Карабахе. Как сообщает агентство IRNA, Канаани призвал стороны соблюдать условия соглашения о прекращении огня и решать вопросы путем диалога.

"Исламская Республика Иран считает Нагорный Карабах частью Азербайджанской Республики и считает, что его проблемы, включая права и безопасность его жителей, должны решаться в этих рамках и посредством диалога", подчеркнул он.

Канаани, в очередной раз, подчеркнул роль стран региона в содействии разрешению споров мирным путем и напомнил о готовности Исламской Республики Иран провести встречу в формате 3+3 по этому поводу.