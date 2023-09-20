Среда, 20 Сентября 2023 10:30

АрмИнфо. Госсекретарь Энтони Блинкен провел накануне телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы призвать Азербайджан немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и деэскалировать ситуацию. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа США

<Госсекретарь подчеркнул, что военного решения не существует и что стороны должны возобновить диалог для разрешения остающихся разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе. Госсекретарь отметил выраженную президентом Алиевым готовность прекратить военные действия и провести встречу представителей Азербайджана и населения Нагорного Карабаха, а также подчеркнул необходимость немедленного осуществления>, - говорится в сообщении.

Судя по всему, Алиев проигнорировал призывы госсекретаря США, так как агрессия Азербайджана продолжается. Немногочисленная АО Арцаха ведет неравную борьбу за существование, за право жить на своей земле, пока цивилизованный мир молча наблюдает за этническими чистками армян в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана.