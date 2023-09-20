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АрмИнфо. Госсекретарь Энтони Блинкен провел накануне телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы призвать Азербайджан немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и деэскалировать ситуацию. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа США
<Госсекретарь подчеркнул, что военного решения не существует и что стороны должны возобновить диалог для разрешения остающихся разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе. Госсекретарь отметил выраженную президентом Алиевым готовность прекратить военные действия и провести встречу представителей Азербайджана и населения Нагорного Карабаха, а также подчеркнул необходимость немедленного осуществления>, - говорится в сообщении.
Судя по всему, Алиев проигнорировал призывы госсекретаря США, так как агрессия Азербайджана продолжается. Немногочисленная АО Арцаха ведет неравную борьбу за существование, за право жить на своей земле, пока цивилизованный мир молча наблюдает за этническими чистками армян в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана.
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|Глава МИД Армении рассказал действующему председателю ОБСЕ, коллегам из Ирана и Италии об агрессии Азербайджана против Арцаха
|Канада серьезно обеспокоена военной эскалацией в Нагорном Карабахе в результате военной интервенции Азербайджана
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|В МИД России призвали остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе
|Блинкен призвал Алиева прекратить агрессию против Арцаха
|Генсек ООН призывает к немедленному прекращению боевых действий в Арцахе
|АО НКР: Бои вдоль линии соприкосновения продолжаются с разной интенсивностью
|Маски сброшены, все акторы карабахской трагедии показали истинное лицо - Левон Арзанов
|«Если есть желание защитить - защищают, а если не хотят - могут найти тысячу причин», - глава Совбеза Армении
|В результате столкновений у здания правительства Армении пострадали 34 человека
|Бои в Нагорном Карабахе продолжаются. Погиб мэр г.Мартуни
|Константин Затулин: Азербайджан стреляет по армянам, а попадает в Москву
|Эрдоган с трибуны ООН поддержал агрессию Азербайджана в отношении Арцаха
|Энтони Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
|Минздрав Арцаха сообщает о 128 раненных
|Андраник Теванян: Вопрос безопасности Армении и Арцаха можно решить лишь сменой власти
|МИД Кипра: Азербайджан должен немедленно пойти на деэскалацию
|Напряжение на Площади Республики возрастает: Полиция применяет светошумовые гранаты для разгона митингующих
|Омбудсмен Арцаха сообщает об эвакуации мирного населения из 6 сел Арцаха
|В МИД Армении состоялась встреча с главами аккредитованных в Армении димиссий и представителями международных структур в связи с ситуацией в Арцахе
|Рубен Варданян призвал мир ввести санкции против Азербайджана, а Армению - признать независимость Арцаха
|В результате азербайджанской агрессии в Арцахе 3 из 9 раненных детей находятся в тяжелом состоянии
|Жители села Ехцаох окружены ВС Азербайджана
|Азербайджан подрывает усилия по установлению прочного мира - Лансбергис
|В Нагорном Карабахе бои продолжаются по всей линии соприкосновения - АО
|Артак Бегларян: ВС Азербайджана нанесли авиаудар в районе Мартакерта и по селам Аскеранского района
|Глава МИД Германии: Азербайджан должен немедленно прекратить обстрелы и вернуться за стол переговоров
|ЕП призвал Совет ЕС ввести санкции против Азербайджана
|Фонд Татоян: <Гуманитарный коридор> объявленный минобороны Азербайджана будет использован для похищения людей
|Канцлер ФРГ: военные действия в Нагорном Карабахе должны быть прекращены
|В медцентре Арцаха находятся 80 раненных, из коих 15 - гражданские лица
|Андраник Теванян присоединяется к митингующим у здания правительства с конкретными предложениями и дорожной картой
|Российские миротворцы в Нагорном Карабахе не имеют права применять оружие - Картаполов
|МИД Австрии призвал Азербайджан прекратить военные действия
|Песков: Путин успел получить от Пашиняна письмо по Нагорному Карабаху
|Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Арцаха и не исключили встречи на высшем уровне между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы
|У здания правительства, офиса ООН и российского посольства проходят акции протеста в связи с началом военных действий в Арцахе
|Депутат НС РА: Никол Пашинян должен публично отказаться от намерения признать Арцах частью территории Азербайджана
|Арарат Мирзоян представителю госдепа США: Необходимо предпринять однозначные конкретные шаги для предотвращения этнических чисток в Нагорном Карабахе
|Интенсивность огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана значительно снизилась - АО
|В МИД Армении отреагировали на призыв Москвы на фоне эскалации ситуации вокруг Арцаха, из-за действий Азербайджана
|Дмитрий Медведев предложил отгадать, какая судьба ждет Никола Пашиня на фоне последних процессов вокруг Арцаха
|Шойгу прибыл на переговоры в Иран
|Против лидера партии <Альянс> возбуждено уголовное дело
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
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