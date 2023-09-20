Среда, 20 Сентября 2023 10:30

АрмИнфо.Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призывает к немедленному прекращению боевых действий в Арцахе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Организации.

<Генсек крайне обеспокоен применением военной силы в регионе и сообщениями о жертвах, в том числе среди гражданского населения. Он сожалеет, что эти тревожные события последовали за доставкой столь необходимой гуманитарной помощи местному населению 18 сентября.

Генеральный секретарь самым решительным образом призывает к немедленному прекращению боевых действий, деэскалации и более строгому соблюдению режима прекращения огня и принципов международного гуманитарного права.

Он, по-прежнему, обеспокоен гуманитарной ситуацией на местах и повторяет свой призыв к срочным шагам по облегчению полноценного доступа гуманитарных организаций к нуждающимся. Он призывает стороны переориентировать усилия по укреплению доверия и обеспечению долгосрочного мира в регионе>, - говорится в заявлении офиса генсека ООН.

Отметим, что 19 сентября ВС Азербайджана инициировали широкомасштабную агрессию против Арцаха, тысячи людей эвакуированы из своих домов, около двух сотен ранены, в том числе и дети. Порядка 30 погибли, в том числе и 7 мирных граждан.