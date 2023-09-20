Среда, 20 Сентября 2023 10:28

АрмИнфо.Бои вдоль линии соприкосновения продолжаются с разной интенсивностью. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Арцаха.

<Подразделения ВС Азербайджана под огнем различного оружия продолжают позиционные наступательные операции, нанося удары и по гражданским инфраструктурам.

Подразделения Армии обороны оказывают упорное сопротивление подразделениям Вооруженных сил Азербайджана оборонительными действиями, нанося потери противнику>, - говорится в сообщении АО НКР.

Отметим, что 19 сентября ВС Азербайджана инициировали широкомасштабную агрессию против Арцаха, тысячи людей эвакуированы из своих домов, около двух сотен ранены, в том числе и дети. Порядка 30 погибли, в том числе и 7 мирных граждан.