Среда, 20 Сентября 2023 01:54

АрмИнфо. Маски сброшены, все акторы карабахской трагедии показали истинное лицо. Запад руками своих ставленников ведет операцию по выдавливанию России с Южного Кавказа. Баку с отмашки Анкары начал агрессию в отношении Арцаха. Азербайджан заявляет о начале этнической чистки, жертвами которой станут 120 тыс. армян - коренных жителей Нагорного Карабаха. Такое мнение выразил полковник Левон Арзанов, специальный корреспондент информационного портала «Офицеры России».

Полностью наплевав на мирные договоренности, азербайджанские Вооруженные силы ведут ракетно-артиллерийский обстрел мирных населенных пунктов Арцаха. Есть убитые и раненые, в т.ч. женщины и дети. В сложной ситуации - миротворцы. Анкара в случае вмешательства угрожает нам открытием второго фронта. Как только наступление ВСУ стало пробуксовывать, и наши войска укрепили позиции, турецко-азербайджанский тандем, опасаясь усиления роли РФ в регионе, ускорил решение карабахского вопроса.

По его мнению, самое трагичное в этой ситуации то, что руководство Армении на официальном уровне еще раз отреклось от Арцаха и назвало его частью Азербайджана. Однако эпоха мира и добрососедства, озвученная Алиевым и продвигаемая его политическим партнером Пашиняном, сегодня была развеяна в дым вместе с подъездами многоэтажных жилых домов в Степанакерте, разрушенных азербайджанской артиллерией.

«Я был непосредственным свидетелем азербайджанской агрессии в 2020 г. Говорил тогда и скажу сейчас: по моему личному убеждению, Пашинян умышленно сдает Нагорный Карабах врагу. Это цель его жизни, личное убеждение. Ровно как Алиеву очень нужен азербайджанский Карабах, точно также Пашиняну не нужен армянский Арцах. Действуя в русле прозападной политики и предательского сговора с Баку, Пашинян обрекает свой народ на раскол и смуту, которая начнется после сдачи Арцаха. Армия обороны Арцаха насмерть бьется за право жить на своей земле, за право говорить на своем языке, за возможность верить в Бога. Мужчины Арцаха сражаются в полном окружении, помощи ждать не откуда. Подмога из большой Армении не придет. Благодаря вредительству правящих элит у Армении сегодня только два союзника - собственный народ и армия», - считает Арзанов.