Среда, 20 Сентября 2023 00:56

АрмИнфо. Бои вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжаются. Армия обороны Арцаха (Нагорного Карабаха) оказывает упорное сопротивление азербайджанским вооруженным силам, пытающимся продвинуться в разных направлениях. Вооруженные силы Азербайджана продолжают применять артиллерийские и ракетные средства. Об этом за полночь 20.09.23 сообщило Министерство обороны Республики Арцах

Вместе с тем, СНБ Арцаха выступило с сообщением о том, что спецслужбы Азербайджана пытаются посеять панику в Нагорном Карабахе посредством «СМС-сообщений» от имени должностных лиц Республики Арцах. Служба национальной безопасности Республики Арцах призывает при получении подобных сообщений не реагировать и не паниковать. Служба национальной безопасности Республики Арцах, продолжает реализовывать функции и полномочия, возложенные на нее законодательством, говорится в сообщении.

Вместе с тем, по данным омбудсмена Республики Арцах Гегама Степаняна, около 7 тыс. человек эвакуированы из 16 общин, подвергшихся агрессии со стороны азербайджанских ВС. В частности, это жители Аскеранского, Мартакертского, Мартунинского и Шушинского районов. По его же данным, по состоянию на 22:30, в результате продолжающейся полномасштабной террористической атаки Азербайджана на Нагорный Карабах насчитывается 27 жертв, среди которых 2 мирных жителя. Число раненых превышает 200 человек.

Сообщается, что в результате обстрела азербайджанских вооруженных сил погиб мэр г.Мартуни ( Республика Арцах) Азнавур Сарьян