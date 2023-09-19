Вторник, 19 Сентября 2023 23:51

АрмИнфо. То, что сейчас происходит угрожает не только армянам Нагорного Карабаха, оно угрожает России на Кавказе. Потому что Азербайджан стреляет по армянам, а попадает в Москву и в Россию. Потому что это часть складывающегося плана по изгнанию не только армян из Нагорного Карабаха, но и России с Кавказа. Это моё глубокое убеждение. Такое мнение в интервью радиостанции "Говорит Москва" выразил первый зампред Комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Он отметил, что Российская Федерация, во-первых, должна незамедлительно потребовать прекращения военных действий и обстрелов, которые сейчас происходят. «Я читал заявление Министерства обороны Азербайджана, там это называется контртеррористическая операция. Это довольно странная операция, при которой наносятся артиллерийские удары по площадям и по объектам. Очевидно, что это просто прикрытие названием «контртеррористическая». На самом деле, речь идет о продолжении и выполнении плана по изгнанию армян с этой территории, которые, я повторяю, веками там жили. И знаете, что больше всего меня удивляет, хотя, казалось бы, меня уже ничего не должно удивлять. Вот я читал сегодня господина Маркова, в его телеграм-канале, который сказал, что война будет недолгой и победа будет за Азербайджаном. Ура, ура, ура. Люди, которые здесь давно себя зарекомендовали как ненавистники армян,- это их собственный выбор,- эти люди предают на самом деле не армян. Они предают интересы России в этом регионе. Мы взяли на себя миротворческую миссию. Мы взяли её на себя в Южной Осетии прежде, взяли в Абхазии. И там, и там нападение, скажем на Южную Осетию, стало прологом для нашей операции по принуждению к миру. Я не хочу призывать к такому отклику незамедлительно, но я хочу сказать, что это вопиющее нарушение договоренностей, которые были раньше достигнуты. Пашинян мерзавец. Но причем тут наказание мерзавца, который, кстати, давно открестился от своих соотечественников в Нагорном Карабахе, его заявления лишний раз это подтверждают? И тот факт, что Азербайджан такими путями добивается своих целей в регионе, чем это отличается на самом деле качественно от того, что делали турки в начале XX века в ходе Первой мировой войны в отношении армян. Что было признано везде, в том числе и у нас геноцидом?», - сказал Затулин.

Отвечая на вопрос о том, если одна из целей этой операции – выбить российский миротворческий контингент оттуда или призвать какой-то другой, Затулин отметил, что не думает, что какой-то другой, кроме турецкого, контингент устроит Азербайджан. «На самом деле не очень понятно, где заканчиваются азербайджанские Вооруженные силы, и начинаются турецкие, если разобраться. Дело не в смене контингента. Дело в том, что если эта операция будет продолжаться и приведет к боям, то в данном случае наши миротворцы оказываются, во-первых, под ударом. Потому что я не знаю таких пуль или таких бомб, которые, знаете, в ходе этих боевых действий четко выбирают цели. И ни в коем случае, не дай Бог, не затронут никого из тех, кто там служит в миротворческом контингенте. Две тысячи человек. Но и сам факт того, что они в этот момент там находятся и не в состоянии,- или не получают команды, или не могут в принципе противостоять этому,- это означает упрек Российской Федерации. Упрек Российской Федерации, которая послала своих солдат туда на миротворческую операцию, договорилась, казалось бы, с лидерами Армении и Азербайджана. А сегодня это договоренность просто выбрасывается псу под хвост, потому что начаты военные действия. И я думаю, что если они будут разрастаться, то там не только Азербайджан примет участие, но и Иран через какое-то время тоже.

Говоря о том, ограничится ли Азербайджан сейчас ударами именно по Карабаху и что значат заявления Баку об открытии «зеленого коридора», Депутат Госдумы отметил: «вот это зеленый коридор – это просто читай: коридор для депортации армян, что является целью этой операции.

Затулин вновь назвал Накола Пашиняна мерзавцем: «это же очевидно, что он мерзавец. Но, понимаете, значит, на том основании, что он мерзавец, наказывать ни в чём неповинных женщин, детей, стариков и вообще гражданское население Нагорного Карабаха... Но это слишком по-иезуитски.

По его мнению, объективно этим людям (в Нагорном Карабахе) должна помочь жесткая позиция Российской Федерации, которая должна призвать к ответу тех, кто проводит обстрелы. «И цинизм всей этой истории ещё и в том заключается, что это происходит чуть ли не на второй день после того, как были открыты гуманитарные коридоры. Вот проехала помощь Красного Креста по дороге из Азербайджана и из Армении с двух сторон. Приняли этот гуманитарный груз и после этого начали военную операцию», - отметил он.

«Могу сказать, к сожалению. Мы подвязаны к положению в Армении, к тому, что сама Армения не заявляет целей сопротивления. Здесь правительство Пашиняна достаточно поработало для того, чтобы ослабить всякие связи и союзы между Россией и Арменией. Но мы обязаны думать о своей чести как миротворцы, как посредники и значит предпринимать шаги. Я уверен, что эти шаги предпринимаются, просто надо сделать это громко, а не тихо. В этой ситуации это надо сделать громко, потому что на нас смотрят на самом деле сотни тысяч, если не миллионы людей, не только в Армении и в Азербайджане, с учетом диаспор, которые разбросаны по всему миру.