Вторник, 19 Сентября 2023 22:35

АрмИнфо. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе «Соединенные Штаты глубоко обеспокоены военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе и призывают Азербайджан немедленно прекратить эти действия.

Эти действия ухудшают и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и подрывают перспективы установления мира. Как мы ранее ясно дали понять Азербайджану, использование силы для разрешения споров неприемлемо и противоречит усилиям по созданию условий для справедливого и достойного мира в регионе.

Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и к уважительному диалогу между Баку и представителями населения Нагорного Карабаха», – говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Отметим, что сегодня Азербайджан под предлогом антитеррористической операции начал широкомасштабную агрессию против Арцаха. Окончательная цель данной вражеской операции, упразднение Армии обороны Арцаха и деарменизация НКР. Об этом в открытую уже заявила азербайджанская сторона. Вражеская сторона уже предложила арцахцам коридор для выезда из Арцаха. Согласно СМИ, вражеская сторона наносит удары, в том числе и по детским учреждениям. По последним данным, в результате вражеских действий 25 человек погибли, чуть менее двухсот получили ранения. На фоне происходящего, премьер Армении созвал заседание Совбеза РА.

МИД Армении выступил с заявлением, в котором обвинил Баку в проведении этнических чисток в Арцахе. В Минобороны РА же выступили с беззубым заявлением о том, что в Арцахе нет ВС Армении, и добавили, что ситуация на границах республики относительно спокойная.