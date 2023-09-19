Вторник, 19 Сентября 2023 22:18

АрмИнфо.В результате широкомасштабных военных действий Азербайджана против Республики Арцах в настоящее время в ЗАО <Республиканский медицинский центр> находятся 128 раненых. Об этом сообщает Инфоцентр Арцаха, ссылаясь на Министерство здравоохранения.

Согласно источнику, в медобъединении <Аревик> госпитализированы 12 детей, из коих 3 находятся в тяжелом состоянии.