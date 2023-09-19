Вторник, 19 Сентября 2023 22:15

АрмИнфо.Лидер партии <Мать Армения> Андраник Теванян на Республиканской площади озвучил положения анонсированной ранее дорожной карты, реализация которой, по его словам, позволит решить вопрос безопасности Армении и Арцаха.

В первую очередь Теванян подчеркнул важность выхода из пражского процесса от 6 октября 2022 года, следующим условием он назвал отказ от признания Арцаха частью Азербайджана, поскольку это является госизменой, и последним положением, сославшись на Декларацию Независимости Армении и Конституцию, он отметил обязательство Армении по обеспечению безопасности Арцаха.

При этом основным инструментом, средством обеспечения безопасности Армении и Арцаха, глава партии назвал полную смену власти в Республике Армения.

<Никол Пашинян - главная угроза безопасности Армении. Только его уход может обеспечить безопасность Армении и Арцаха. Эту борьбу мы никоим образом не имеем права и не хотим прекращать. И ее надо довести до победного конца>, - сказал Теванян.

Он предложил гражданам остаться на Площади, и призвал всех, как в Ереване, так и областях страны, присоединиться к общенациональной борьбе. <Своим давлением народ должен совершить смену власти>, - сказал Теванян.

Он призвал также к консолидации все парламентские и внепарламентские силы для инициирования процесса импичмента Николу Пашиняну. Глава партии <Мать Армения> подчеркнул необходимость формирования нового национального правительства.

Вместе с тем, обратившись к гражданам, он потребовал максимальной консолидации, дисциплины и командного духа. <Мы на себя берем ответственность, чтобы эту борьбу довести до победного конца>, - сказал он.