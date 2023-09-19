Вторник, 19 Сентября 2023 21:08

АрмИнфо. На Площади Республики у здания правительства все еще проходит акция протеста с требованием разрешить ситуацию в Арцахе, а также отставки действующих властей.

По словам очевидцев, между митингующими и правоохранителями начались стычки, после чего собравшиеся попытались прорвать оцепление силовиков и войти в здание правительства. Полиция применила светошумовые гранаты для разгона граждан.

К Республиканской площади отправились кареты скорой помощи.