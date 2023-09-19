|Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Возбуждено уголовное дела в связи с потасовкой между депутатами правящей партии и родственниками погибших солдат в <Ераблуре>
|ЕС пригрозил Баку на случай перемещения армян Нагорного Карабаха
|Пашинян пригрозил демонстрантам законом и <стальным мандатом>
|Если миротворцы могли договориться о прекращении огня, почему они не могли договориться, чтобы нападения на Нагорный Карабах не было? - Премьер РА
|Позиция Ирана в карабахском конфликте последовательно вращается вокруг необходимости отстаивать территориальную целостность как Азербайджана, так и Армении - иранский дипломат
|Защитник прав человека Армении призывает воздержаться от слов ненависти
|Время слов прошло, необходимы конкретные шаги и действия - экс-премьер
|Пашинян провел внеочередное заседание Совета безопасности, обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе
|Перед обсуждением в СБ ООН Пашинян заявляет об отсутствии прямой угрозы для населения НК - <Эвакуация не должна быть <планом А>, и даже не <планом Б>
|Пашинян считает, что на данный момент нет прямой угрозы для гражданского населения Нагорного Карабаха
|Прекращение огня в НК не означает, что вовлечение РА в войну не стоит в повестке дня Баку - Пашинян
|Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом соблюдается, не считая определенные нарушения - Пашинян
|Арам I: Нет альтернативы общенациональному движению
|Давид Бабаян: Народ Арцаха не может быть оставлен умирать
|Государства ЕС оценивают ситуацию в Нагорном Карабахе, но решений о введении санкций против Баку пока не принимали
|Депутат НС: ситуацию не следует доводить до того, что армяне увидят безразличие международного сообщества к геноциду
|Гегам Степанян: Люди в Арцахе в отчаянных поисках своих родных
|Кремль: Основной вопрос принадлежности Нагорного Карабаха решен
|Давид Мелкумян: Окончательной договоренности с Баку нет
|Вместо санкции сотрудничество: Азербайджан и США обсудили перспективы развития оборонного взаимодействия
|Ереван разработал различные сценарии по возможной эвакуации армян из Нагорного Карабаха - аппарат премьера
|Сурен Петросян: Необходимо выходить из состояния трагедии, и превращать ее в борьбу, иначе все будет проиграно
|В Азербайджане нашли <козлов отпущения> в связи с убийством российских миротворцев в Арцахе
|Постпредство Арцаха в Армении назвало фейком сообщения о вводе азербайджанских войск в Степанакерт
|Более 60 депутатов Европарламента требуют ввести санкции против президента Азербайджана
|Азербайджанцы убили мирного жителя в оккупированном арцахском селе Атерк - Бегларян
|Алиев позвонил Путину и извинился за убийство миротворцев
|Глава МИД РА: Азербайджан продолжает политику этнической чистки в Нагорном Карабахе
|Встреча в Евлахе завершилась
|МИД РА: одних заявлений недостаточно, необходимы четкие действия международных партнеров по сдерживанию Азербайджана
|Миссия наблюдателей ЕС усилила патрулирование на границе Армении с Азербайджаном - у Сотка
|Азербайджан нарушил договоренность о перемирии с Нагорным Карабахом
|Сейран Оганян: сегодня будет объявлено о шагах Национального комитета по смене власти в Армении
|Мирзоян призвал обеспечить безопасность армян Арцаха
|Несколько человек задержаны по подозрению в совершении массовых беспорядков у здания правительства 20 сентября вечером - СК РА
|Источник: В Евросоюзе обсуждались <варианты ответа> на неприемлемые <средства>, которые Азербайджан использовал в отношении Нагорного Карабаха
|Глава Минобороны Ирана выступил за территориальную целостность стран региона
|Эдмон Марукян: Резолюция СБ ООН может предотвратить этническую чистку в Арцахе
|Конгрессмены призывают США содействовать обеспечению мандата ООН и миротворческой миссии для защиты армян Арцаха
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|Политолог: передача Арцаха бакинскому режиму создает серьезные риски для внутренней стабильности в самой России
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|Пашинян заявил, что не отдаст власть - СМИ
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|Раиси назвал неприемлемой напряженность между двумя иранскими соседями
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|Кирби: США также внимательно следят за развитием гуманитарной ситуации в регионе
|Париж требует от Азербайджана обеспечить права и безопасность населения Арцаха, и воздержать от территориальных притязаний к Армении
|ООН, Германия, Великобритания и Иран высказались по поводу перемирия в Арцахе, а Италия предложила Рим в качестве площадки для переговоров
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АрмИнфо. В Министерстве иностранных дел Армении состоялась встреча заместителей министра иностранных дел Ваана Костаняна и Паруйра Оганнисяна с главами аккредитованных в Армении дипломатических миссий и представителями международных структур в связи с ситуацией, сложившейся в Нагорном Карабахе в результате развязанной Азербайджаном очередной широкомасштабной агрессии.
Как сообщает пресс-служба МИД, Ваан Костанян представил очередную масштабную агрессию, развязанную Азербайджаном 19 сентября против народа Нагорного Карабаха, отметив, что ВС Азербайджана применяют крупнокалиберное оружие против гражданских населенных пунктов, в том числе Степанакерта, Аскерана и других городов и сел.
Он подчеркнул, что массовое распространение ложных тезисов азербайджанской стороной преследует цель оправдать применение силы и довести до конца свою политику этнической чистки населения Нагорного Карабаха. Замминистра призвал все столицы предпринять конкретные действия по предотвращению этнических чисток в Нагорном Карабахе, в том числе в Совете Безопасности ООН.
Костанян также представил присутствующим официальную реакцию МИД Армении на распространяемую Азербайджаном ложных нарративов.
Он подчеркнул, что при отсутствии должной реакции со стороны международного сообщества Азербайджан не ограничится агрессией в Нагорном Карабахе и может применить силу против суверенной территории Республики Армения, учитывая активное скопление азербайджанских вооруженных сил на армяно- азербайджанской межгосударственной границе.
Сообщается, что заместители министра иностранных дел ответили на вопросы присутствующих и дали необходимые разъяснения
|Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Возбуждено уголовное дела в связи с потасовкой между депутатами правящей партии и родственниками погибших солдат в <Ераблуре>
|ЕС пригрозил Баку на случай перемещения армян Нагорного Карабаха
|Пашинян пригрозил демонстрантам законом и <стальным мандатом>
|Если миротворцы могли договориться о прекращении огня, почему они не могли договориться, чтобы нападения на Нагорный Карабах не было? - Премьер РА
|Позиция Ирана в карабахском конфликте последовательно вращается вокруг необходимости отстаивать территориальную целостность как Азербайджана, так и Армении - иранский дипломат
|Защитник прав человека Армении призывает воздержаться от слов ненависти
|Время слов прошло, необходимы конкретные шаги и действия - экс-премьер
|Пашинян провел внеочередное заседание Совета безопасности, обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе
|Перед обсуждением в СБ ООН Пашинян заявляет об отсутствии прямой угрозы для населения НК - <Эвакуация не должна быть <планом А>, и даже не <планом Б>
|Пашинян считает, что на данный момент нет прямой угрозы для гражданского населения Нагорного Карабаха
|Прекращение огня в НК не означает, что вовлечение РА в войну не стоит в повестке дня Баку - Пашинян
|Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом соблюдается, не считая определенные нарушения - Пашинян
|Арам I: Нет альтернативы общенациональному движению
|Давид Бабаян: Народ Арцаха не может быть оставлен умирать
|Государства ЕС оценивают ситуацию в Нагорном Карабахе, но решений о введении санкций против Баку пока не принимали
|Депутат НС: ситуацию не следует доводить до того, что армяне увидят безразличие международного сообщества к геноциду
|Гегам Степанян: Люди в Арцахе в отчаянных поисках своих родных
|Кремль: Основной вопрос принадлежности Нагорного Карабаха решен
|Давид Мелкумян: Окончательной договоренности с Баку нет
|Вместо санкции сотрудничество: Азербайджан и США обсудили перспективы развития оборонного взаимодействия
|Ереван разработал различные сценарии по возможной эвакуации армян из Нагорного Карабаха - аппарат премьера
|Сурен Петросян: Необходимо выходить из состояния трагедии, и превращать ее в борьбу, иначе все будет проиграно
|В Азербайджане нашли <козлов отпущения> в связи с убийством российских миротворцев в Арцахе
|Постпредство Арцаха в Армении назвало фейком сообщения о вводе азербайджанских войск в Степанакерт
|Более 60 депутатов Европарламента требуют ввести санкции против президента Азербайджана
|Азербайджанцы убили мирного жителя в оккупированном арцахском селе Атерк - Бегларян
|Алиев позвонил Путину и извинился за убийство миротворцев
|Глава МИД РА: Азербайджан продолжает политику этнической чистки в Нагорном Карабахе
|Встреча в Евлахе завершилась
|МИД РА: одних заявлений недостаточно, необходимы четкие действия международных партнеров по сдерживанию Азербайджана
|Миссия наблюдателей ЕС усилила патрулирование на границе Армении с Азербайджаном - у Сотка
|Азербайджан нарушил договоренность о перемирии с Нагорным Карабахом
|Сейран Оганян: сегодня будет объявлено о шагах Национального комитета по смене власти в Армении
|Мирзоян призвал обеспечить безопасность армян Арцаха
|Несколько человек задержаны по подозрению в совершении массовых беспорядков у здания правительства 20 сентября вечером - СК РА
|Источник: В Евросоюзе обсуждались <варианты ответа> на неприемлемые <средства>, которые Азербайджан использовал в отношении Нагорного Карабаха
|Глава Минобороны Ирана выступил за территориальную целостность стран региона
|Эдмон Марукян: Резолюция СБ ООН может предотвратить этническую чистку в Арцахе
|Конгрессмены призывают США содействовать обеспечению мандата ООН и миротворческой миссии для защиты армян Арцаха
|В Евлахе стартовали переговоры делегаций Нагорного Карабаха и Азербайджана
|Политолог: передача Арцаха бакинскому режиму создает серьезные риски для внутренней стабильности в самой России
|Полиция Степанакерта перешла на усиленную службу
|Пашинян заявил, что не отдаст власть - СМИ
|Роберт Кочарян сделал лаконичную запись
|Раиси назвал неприемлемой напряженность между двумя иранскими соседями
|Концерт рэпера Snoop Dogg в Ереване отложили
|Карабахская делегация прибыла в Евлах, где пройдут переговоры с азербайджанской стороной
|Кирби: США также внимательно следят за развитием гуманитарной ситуации в регионе
|Париж требует от Азербайджана обеспечить права и безопасность населения Арцаха, и воздержать от территориальных притязаний к Армении
|ООН, Германия, Великобритания и Иран высказались по поводу перемирия в Арцахе, а Италия предложила Рим в качестве площадки для переговоров
|Индийские ВВС расширят свое присутствие в Армении
|Татоян: В Арцахе тысячи пропавших без вести
|Иран возобновил авиасообщение с Ереваном и Баку
|Президент Франции призвал Алиева дать гарантии безопасности для жителей Карабаха
|ВС Азербайджана обстреляли позиции ВС Армении в районе Сотка
|30 политсил Армении согласны на создание единого органа по координации протестным движением - АРФД
|В Кремле считают, что пока нет оснований говорить об этнических чистках в Карабахе
|То, что произошло вчера, является самым большим позором для России - Чалабян
|Парламентская оппозиция начнет процесс импичмента в отношении премьер-министра РА - Сагателян
|Читать больше
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