Вторник, 19 Сентября 2023 21:00

АрмИнфо. В Министерстве иностранных дел Армении состоялась встреча заместителей министра иностранных дел Ваана Костаняна и Паруйра Оганнисяна с главами аккредитованных в Армении дипломатических миссий и представителями международных структур в связи с ситуацией, сложившейся в Нагорном Карабахе в результате развязанной Азербайджаном очередной широкомасштабной агрессии.

Как сообщает пресс-служба МИД, Ваан Костанян представил очередную масштабную агрессию, развязанную Азербайджаном 19 сентября против народа Нагорного Карабаха, отметив, что ВС Азербайджана применяют крупнокалиберное оружие против гражданских населенных пунктов, в том числе Степанакерта, Аскерана и других городов и сел.

Он подчеркнул, что массовое распространение ложных тезисов азербайджанской стороной преследует цель оправдать применение силы и довести до конца свою политику этнической чистки населения Нагорного Карабаха. Замминистра призвал все столицы предпринять конкретные действия по предотвращению этнических чисток в Нагорном Карабахе, в том числе в Совете Безопасности ООН.

Костанян также представил присутствующим официальную реакцию МИД Армении на распространяемую Азербайджаном ложных нарративов.

Он подчеркнул, что при отсутствии должной реакции со стороны международного сообщества Азербайджан не ограничится агрессией в Нагорном Карабахе и может применить силу против суверенной территории Республики Армения, учитывая активное скопление азербайджанских вооруженных сил на армяно- азербайджанской межгосударственной границе.

Сообщается, что заместители министра иностранных дел ответили на вопросы присутствующих и дали необходимые разъяснения