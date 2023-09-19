Вторник, 19 Сентября 2023 20:31

АрмИнфо. В результате азербайджанской агрессии в Арцахе 3 из 9 раненных детей находятся в тяжелом состоянии Об этом передает Общественное телевидение Армении. Дети находятся в медобъединении <Аревик>.

Оставшиеся 6 детей получили осколочные ранения разных частей тела.

По словам медработника, на данный момент одного ребенка оперируют с внутренним кровотечением, второй прооперирован с ранением в грудную клетку и третьего ребенка готовят к операции с черепно-мозговой травмой.

Отметим, что сегодня Азербайджан под предлогом антитеррористической операции начал широкомасштабную агрессию против Арцаха. Окончательная цель данной вражеской операции, упразднение Армии обороны Арцаха и деарменизация НКР. Об этом в открытую уже заявила азербайджанская сторона. Вражеская сторона уже предложила арцахцам коридор для выезда из Арцаха. Согласно СМИ, вражеская сторона наносит удары, в том числе и по гражданской инфраструктуре, жилым зданиям, есть погибшие и раненные.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило: <Баку начал антитеррористические мероприятия локального характера с целью восстановления конституционного строя. О принятых мерах проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра>.-