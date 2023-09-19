Вторник, 19 Сентября 2023 20:30

АрмИнфо.Община Ехцаох Шушинского района с населением в 150 человек попала под прямой обстрел азербайджанских ВС. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.

<ВС Азербайджана разрушили школу общины. Возможности эвакуировать жителей нет, они полностью окружены азербайджанскими войсками>, - подчеркнул Защитник прав человека.