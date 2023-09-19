Вторник, 19 Сентября 2023 20:29

АрмИнфо. Военная операция, начатая Азербайджаном после нескольких месяцев блокады карабахских армян, подрывает усилия международного сообщества по установлению прочного мира. Об этом написал в своем акаунте в Х министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Лансбергис.

<Мы призываем к немедленному прекращению огня и началу диалога между Баку и карабахскими армянами в качестве единственного пути к мирному сосуществованию>, - подчеркнул глава МИД Литвы.