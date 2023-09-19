Вторник, 19 Сентября 2023 20:28

АрмИнфо.В Нагорном Карабахе бои продолжаются по всей линии соприкосновения. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Арцаха.

<Вооруженные силы Азербайджана используют артиллерийские и ракетные средства, ударные БПЛА, боевую авиацию>, - говорится в сообщении Армии обороны Арцахе.

Ведомство отметило, что о дальнейшем развитии ситуации АО выступит с дополнительным сообщением.