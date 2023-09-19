Вторник, 19 Сентября 2023 20:28

АрмИнфо.ВС Азербайджана нанесли авиаудар в районе Мартакерта и по селам Аскеранского района. Об этом заявил экс-Омбудсмен Арцаха, бывший госминистр Республики Артак Бегларян.

<Информации о последствиях у меня пока нет. Обстрелы и бои продолжаются, число погибших/раненых среди гражданского населения и военных растет>, - написал он