Вторник, 19 Сентября 2023 19:36

АрмИнфо. В результате широкомасштабных боевых действий Азербайджана против Республики Арцах 19 сентября есть погибшие и раненые, в том числе женщины, пожилые люди и дети. Об этом сообщает Инфоцентр Арцаха, ссылаясь на заявление Министерства здравоохранения.

В частности, на данный момент в Республиканском медцентре Арцаха находятся 80 раненных, из коих 15 - гражданские лица. К сожалению, зарегистрировано также 5 смертельных случаев.

<Врачи проводят все возможные медицинские вмешательства, чтобы спасти жизни тяжелораненых>, - говорится в заявлении.