Вторник, 19 Сентября 2023 19:30

АрмИнфо.Лидер партии <Мать Армения> Андраник Теванян направился к зданию правительства, и призвал всех присоединиться к акции на Республиканской площади. Об этом он заявил, выйдя в прямой эфир на своей странице в Фейсбук.

Он отметил, что предложит на Площади свое видение и решения в связи с ситуацией, а также дорожную карту, которая позволит сменить власть в стране.

<Безопасность Армении и Арцаха нельзя доверять тем, кто постоянно приводят нас к войне и проигрышу>, - сказал Теванян.

Отметим, что сегодня у здания правительства, российского посольства и офиса ООН проходили акции протеста в связи с началом военной агрессией Азербайджана в отношении Арцаха. На данный момент митингующие полностью заблокировали Площадь Республики и требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.