Вторник, 19 Сентября 2023 18:48

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

В ходе разговора обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе после нападения Азербайджана.

Стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации ситуации