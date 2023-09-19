|Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Возбуждено уголовное дела в связи с потасовкой между депутатами правящей партии и родственниками погибших солдат в <Ераблуре>
|ЕС пригрозил Баку на случай перемещения армян Нагорного Карабаха
|Пашинян пригрозил демонстрантам законом и <стальным мандатом>
|Если миротворцы могли договориться о прекращении огня, почему они не могли договориться, чтобы нападения на Нагорный Карабах не было? - Премьер РА
|Позиция Ирана в карабахском конфликте последовательно вращается вокруг необходимости отстаивать территориальную целостность как Азербайджана, так и Армении - иранский дипломат
|Защитник прав человека Армении призывает воздержаться от слов ненависти
|Время слов прошло, необходимы конкретные шаги и действия - экс-премьер
|Пашинян провел внеочередное заседание Совета безопасности, обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе
|Перед обсуждением в СБ ООН Пашинян заявляет об отсутствии прямой угрозы для населения НК - <Эвакуация не должна быть <планом А>, и даже не <планом Б>
|Пашинян считает, что на данный момент нет прямой угрозы для гражданского населения Нагорного Карабаха
|Прекращение огня в НК не означает, что вовлечение РА в войну не стоит в повестке дня Баку - Пашинян
|Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом соблюдается, не считая определенные нарушения - Пашинян
|Арам I: Нет альтернативы общенациональному движению
|Давид Бабаян: Народ Арцаха не может быть оставлен умирать
|Государства ЕС оценивают ситуацию в Нагорном Карабахе, но решений о введении санкций против Баку пока не принимали
|Депутат НС: ситуацию не следует доводить до того, что армяне увидят безразличие международного сообщества к геноциду
|Гегам Степанян: Люди в Арцахе в отчаянных поисках своих родных
|Кремль: Основной вопрос принадлежности Нагорного Карабаха решен
|Давид Мелкумян: Окончательной договоренности с Баку нет
|Вместо санкции сотрудничество: Азербайджан и США обсудили перспективы развития оборонного взаимодействия
|Ереван разработал различные сценарии по возможной эвакуации армян из Нагорного Карабаха - аппарат премьера
|Сурен Петросян: Необходимо выходить из состояния трагедии, и превращать ее в борьбу, иначе все будет проиграно
|В Азербайджане нашли <козлов отпущения> в связи с убийством российских миротворцев в Арцахе
|Постпредство Арцаха в Армении назвало фейком сообщения о вводе азербайджанских войск в Степанакерт
|Более 60 депутатов Европарламента требуют ввести санкции против президента Азербайджана
|Азербайджанцы убили мирного жителя в оккупированном арцахском селе Атерк - Бегларян
|Алиев позвонил Путину и извинился за убийство миротворцев
|Глава МИД РА: Азербайджан продолжает политику этнической чистки в Нагорном Карабахе
|Встреча в Евлахе завершилась
|МИД РА: одних заявлений недостаточно, необходимы четкие действия международных партнеров по сдерживанию Азербайджана
|Миссия наблюдателей ЕС усилила патрулирование на границе Армении с Азербайджаном - у Сотка
|Азербайджан нарушил договоренность о перемирии с Нагорным Карабахом
|Сейран Оганян: сегодня будет объявлено о шагах Национального комитета по смене власти в Армении
|Мирзоян призвал обеспечить безопасность армян Арцаха
|Несколько человек задержаны по подозрению в совершении массовых беспорядков у здания правительства 20 сентября вечером - СК РА
|Источник: В Евросоюзе обсуждались <варианты ответа> на неприемлемые <средства>, которые Азербайджан использовал в отношении Нагорного Карабаха
|Глава Минобороны Ирана выступил за территориальную целостность стран региона
|Эдмон Марукян: Резолюция СБ ООН может предотвратить этническую чистку в Арцахе
|Конгрессмены призывают США содействовать обеспечению мандата ООН и миротворческой миссии для защиты армян Арцаха
|В Евлахе стартовали переговоры делегаций Нагорного Карабаха и Азербайджана
|Политолог: передача Арцаха бакинскому режиму создает серьезные риски для внутренней стабильности в самой России
|Полиция Степанакерта перешла на усиленную службу
|Пашинян заявил, что не отдаст власть - СМИ
|Роберт Кочарян сделал лаконичную запись
|Раиси назвал неприемлемой напряженность между двумя иранскими соседями
|Концерт рэпера Snoop Dogg в Ереване отложили
|Карабахская делегация прибыла в Евлах, где пройдут переговоры с азербайджанской стороной
|Кирби: США также внимательно следят за развитием гуманитарной ситуации в регионе
|Париж требует от Азербайджана обеспечить права и безопасность населения Арцаха, и воздержать от территориальных притязаний к Армении
|ООН, Германия, Великобритания и Иран высказались по поводу перемирия в Арцахе, а Италия предложила Рим в качестве площадки для переговоров
|Индийские ВВС расширят свое присутствие в Армении
|Татоян: В Арцахе тысячи пропавших без вести
|Иран возобновил авиасообщение с Ереваном и Баку
|Президент Франции призвал Алиева дать гарантии безопасности для жителей Карабаха
|ВС Азербайджана обстреляли позиции ВС Армении в районе Сотка
|30 политсил Армении согласны на создание единого органа по координации протестным движением - АРФД
|В Кремле считают, что пока нет оснований говорить об этнических чистках в Карабахе
|То, что произошло вчера, является самым большим позором для России - Чалабян
|Парламентская оппозиция начнет процесс импичмента в отношении премьер-министра РА - Сагателян
|Читать больше
АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
В ходе разговора обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе после нападения Азербайджана.
Стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации ситуации
|Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Возбуждено уголовное дела в связи с потасовкой между депутатами правящей партии и родственниками погибших солдат в <Ераблуре>
|ЕС пригрозил Баку на случай перемещения армян Нагорного Карабаха
|Пашинян пригрозил демонстрантам законом и <стальным мандатом>
|Если миротворцы могли договориться о прекращении огня, почему они не могли договориться, чтобы нападения на Нагорный Карабах не было? - Премьер РА
|Позиция Ирана в карабахском конфликте последовательно вращается вокруг необходимости отстаивать территориальную целостность как Азербайджана, так и Армении - иранский дипломат
|Защитник прав человека Армении призывает воздержаться от слов ненависти
|Время слов прошло, необходимы конкретные шаги и действия - экс-премьер
|Пашинян провел внеочередное заседание Совета безопасности, обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе
|Перед обсуждением в СБ ООН Пашинян заявляет об отсутствии прямой угрозы для населения НК - <Эвакуация не должна быть <планом А>, и даже не <планом Б>
|Пашинян считает, что на данный момент нет прямой угрозы для гражданского населения Нагорного Карабаха
|Прекращение огня в НК не означает, что вовлечение РА в войну не стоит в повестке дня Баку - Пашинян
|Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом соблюдается, не считая определенные нарушения - Пашинян
|Арам I: Нет альтернативы общенациональному движению
|Давид Бабаян: Народ Арцаха не может быть оставлен умирать
|Государства ЕС оценивают ситуацию в Нагорном Карабахе, но решений о введении санкций против Баку пока не принимали
|Депутат НС: ситуацию не следует доводить до того, что армяне увидят безразличие международного сообщества к геноциду
|Гегам Степанян: Люди в Арцахе в отчаянных поисках своих родных
|Кремль: Основной вопрос принадлежности Нагорного Карабаха решен
|Давид Мелкумян: Окончательной договоренности с Баку нет
|Вместо санкции сотрудничество: Азербайджан и США обсудили перспективы развития оборонного взаимодействия
|Ереван разработал различные сценарии по возможной эвакуации армян из Нагорного Карабаха - аппарат премьера
|Сурен Петросян: Необходимо выходить из состояния трагедии, и превращать ее в борьбу, иначе все будет проиграно
|В Азербайджане нашли <козлов отпущения> в связи с убийством российских миротворцев в Арцахе
|Постпредство Арцаха в Армении назвало фейком сообщения о вводе азербайджанских войск в Степанакерт
|Более 60 депутатов Европарламента требуют ввести санкции против президента Азербайджана
|Азербайджанцы убили мирного жителя в оккупированном арцахском селе Атерк - Бегларян
|Алиев позвонил Путину и извинился за убийство миротворцев
|Глава МИД РА: Азербайджан продолжает политику этнической чистки в Нагорном Карабахе
|Встреча в Евлахе завершилась
|МИД РА: одних заявлений недостаточно, необходимы четкие действия международных партнеров по сдерживанию Азербайджана
|Миссия наблюдателей ЕС усилила патрулирование на границе Армении с Азербайджаном - у Сотка
|Азербайджан нарушил договоренность о перемирии с Нагорным Карабахом
|Сейран Оганян: сегодня будет объявлено о шагах Национального комитета по смене власти в Армении
|Мирзоян призвал обеспечить безопасность армян Арцаха
|Несколько человек задержаны по подозрению в совершении массовых беспорядков у здания правительства 20 сентября вечером - СК РА
|Источник: В Евросоюзе обсуждались <варианты ответа> на неприемлемые <средства>, которые Азербайджан использовал в отношении Нагорного Карабаха
|Глава Минобороны Ирана выступил за территориальную целостность стран региона
|Эдмон Марукян: Резолюция СБ ООН может предотвратить этническую чистку в Арцахе
|Конгрессмены призывают США содействовать обеспечению мандата ООН и миротворческой миссии для защиты армян Арцаха
|В Евлахе стартовали переговоры делегаций Нагорного Карабаха и Азербайджана
|Политолог: передача Арцаха бакинскому режиму создает серьезные риски для внутренней стабильности в самой России
|Полиция Степанакерта перешла на усиленную службу
|Пашинян заявил, что не отдаст власть - СМИ
|Роберт Кочарян сделал лаконичную запись
|Раиси назвал неприемлемой напряженность между двумя иранскими соседями
|Концерт рэпера Snoop Dogg в Ереване отложили
|Карабахская делегация прибыла в Евлах, где пройдут переговоры с азербайджанской стороной
|Кирби: США также внимательно следят за развитием гуманитарной ситуации в регионе
|Париж требует от Азербайджана обеспечить права и безопасность населения Арцаха, и воздержать от территориальных притязаний к Армении
|ООН, Германия, Великобритания и Иран высказались по поводу перемирия в Арцахе, а Италия предложила Рим в качестве площадки для переговоров
|Индийские ВВС расширят свое присутствие в Армении
|Татоян: В Арцахе тысячи пропавших без вести
|Иран возобновил авиасообщение с Ереваном и Баку
|Президент Франции призвал Алиева дать гарантии безопасности для жителей Карабаха
|ВС Азербайджана обстреляли позиции ВС Армении в районе Сотка
|30 политсил Армении согласны на создание единого органа по координации протестным движением - АРФД
|В Кремле считают, что пока нет оснований говорить об этнических чистках в Карабахе
|То, что произошло вчера, является самым большим позором для России - Чалабян
|Парламентская оппозиция начнет процесс импичмента в отношении премьер-министра РА - Сагателян
|Читать больше
|У Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
|Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
|Читать больше
|Армяне Лос-Анджелеса требуют отставки Никола Пашиняна
|Константин Затулин: Азербайджан стреляет по армянам, а попадает в Москву
|Слушания по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 14 сентября
|Завтра в Арцахе выберут нового президента: И.о. главы государства призвал арцахцев к трезвости
|СК: в Сюникской области задержаны семеро граждан, в том числе блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян
|Бывший прокурор МУС: администрация Байдена может стать ответственной за геноцид в Арцахе
|Ирина Хакамада проведет в Армении мастер-класс на тему "Эмоциональный капитал. Как превратить эмоции в доход"
|Может, пришло время для общенациональной мобилизации? - Давид Ананян
|Д. Песков: из Армении Россия уходить не может
|Риск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном значительно увеличился - эксперт
|ЦИК Армении принял пять коробок с подписями граждан
|Генерал: Арцах сможет бороться и оставаться армянским только в одном случае
|Жители Еревана в основе своей индифферентны к выборам столичного Совета старейшин
|Правозащитник считает неслучайным запрет на въезд в Армению таким проармянским деятелям как Виктор Кривопусков и Константин Затулин
|Кандидат в мэры: правительство и парламентская оппозиция играют в политический пинг-понг