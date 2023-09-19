Вторник, 19 Сентября 2023 18:48

АрмИнфо. В Кремле заявили, что реальная правовая база для прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе есть. Речь идет о трехсторонних договоренностях, которые были достигнуты между Ереваном, Баку и Москвой осенью 2020 года, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, комментируя слова армянского посла по особым поручениям о том, что решение о мире зависит теперь от США.

<Здесь не должно быть никакой очереди. Здесь должны быть конкретные усилия на основе реальной осязаемой правовой базы, которая дает возможность выйти на мирное урегулирование. Такая возможность есть, с нашей точки зрения. Это те самые договоренности, на которых мы основываем свои действия. Продолжаем наши контакты как с Баку, так и с Ереваном>, - заявил Песков.

Он также коснулся миссии РМК, отметив, что российские миротворцы выполняют свою функцию в Нагорном Карабахе. <Миротворцы выполняют свою функцию, но ситуация остается непростой. Нынешний всплеск напряженности и враждебных боевых действия является серьезным вызовом и угрозой для мирного населения. Мы пока не располагаем информацией о том, что что-то угрожает жизни нашим миротворцам>, - заявил Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что Россия обеспокоена обострением ситуации в Нагорном Карабахе.

<Мы обеспокоены резкой эскалацией напряженности и началом боевых действий на фоне военной операции ВС Азербайджана. Для обеспечения безопасности мирного населения Карабаха должны быть предприняты всевозможные меры. Российские военные работают над тем, чтобы повернуть процесс урегулирования конфликта в политико­дипломатическое русло>, - заявил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также сообщил, что контакты между Россией, Азербайджаном и Арменией ведутся в основном по линии военных, но планируются встречи и на более высоком уровне.

<Мы будем информировать о возможности таких контактов, в том числе на высшем уровне>, - заявил Песков, отвечая на вопрос, планируются ли контакты президентов стран для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Отметим, что сегодня Азербайджан под предлогом антитеррористической операции начал широкомасштабную агрессию против Арцаха. Окончательная цель данной вражеской операции, упразднение Армии обороны Арцаха и деарменизация НКР. Об этом в открытую уже заявила азербайджанская сторона. Вражеская сторона уже предложила арцахцам коридор для выезда из Арцаха. Согласно СМИ, вражеская сторона наносит удары, в том числе и по детским учреждениям, несколько детей (как минимум 7 малышей) доставлены в больницу с ранениями разной степени тяжести. На фоне происходящего, премьер Армении созвал заседание Совбеза РА. МИД Армении выступил с заявлением, в котором обвинил Баку в проведении этнических чисток в Арцахе.

В Минобороны РА же выступили с беззубым заявлением о том, что в Арцахе нет ВС Армении, и добавили, что ситуация на границах республики относительно спокойная.