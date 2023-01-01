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Андраник Теванян присоединяется к митингующим у здания правительства с конкретными предложениями и дорожной картойАндраник Теванян присоединяется к митингующим у здания правительства с конкретными предложениями и дорожной картой
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе не имеют права применять оружие - КартаполовРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе не имеют права применять оружие - Картаполов
МИД Австрии призвал Азербайджан прекратить военные действияМИД Австрии призвал Азербайджан прекратить военные действия
Песков: Путин успел получить от Пашиняна письмо по Нагорному КарабахуПесков: Путин успел получить от Пашиняна письмо по Нагорному Карабаху
Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию в Нагорном КарабахеПашинян и Блинкен обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Арцаха и не исключили встречи на высшем уровне между Баку и Ереваном при посредничестве МосквыВ Кремле выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Арцаха и не исключили встречи на высшем уровне между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы
У здания правительства, офиса ООН и российского посольства проходят акции протеста в связи с началом военных действий в АрцахеУ здания правительства, офиса ООН и российского посольства проходят акции протеста в связи с началом военных действий в Арцахе
Депутат НС РА: Никол Пашинян должен публично отказаться от намерения признать Арцах частью территории АзербайджанаДепутат НС РА: Никол Пашинян должен публично отказаться от намерения признать Арцах частью территории Азербайджана
Арарат Мирзоян представителю госдепа США: Необходимо предпринять однозначные конкретные шаги для предотвращения этнических чисток в Нагорном КарабахеАрарат Мирзоян представителю госдепа США: Необходимо предпринять однозначные конкретные шаги для предотвращения этнических чисток в Нагорном Карабахе
Интенсивность огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана значительно снизилась - АОИнтенсивность огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана значительно снизилась - АО
В МИД Армении отреагировали на призыв Москвы на фоне эскалации ситуации вокруг Арцаха, из-за действий АзербайджанаВ МИД Армении отреагировали на призыв Москвы на фоне эскалации ситуации вокруг Арцаха, из-за действий Азербайджана
Дмитрий Медведев предложил отгадать, какая судьба ждет Никола Пашиня на фоне последних процессов вокруг АрцахаДмитрий Медведев предложил отгадать, какая судьба ждет Никола Пашиня на фоне последних процессов вокруг Арцаха
Шойгу прибыл на переговоры в ИранШойгу прибыл на переговоры в Иран
Против лидера партии <Альянс> возбуждено уголовное делоПротив лидера партии <Альянс> возбуждено уголовное дело
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Франция требует экстренного созыва заседания Совета Безопасности ООНФранция требует экстренного созыва заседания Совета Безопасности ООН
Действующий председатель ОБСЕ выразил обеспокоенность в связи с нападением Азербайджана на АрцахДействующий председатель ОБСЕ выразил обеспокоенность в связи с нападением Азербайджана на Арцах
Боррель: мы призываем Азербайджан немедленно прекратить военные действияБоррель: мы призываем Азербайджан немедленно прекратить военные действия
Из различных мест звучат призывы вплоть до совершения переворота: Пашинян призвал граждан воздержаться от авантюризмаИз различных мест звучат призывы вплоть до совершения переворота: Пашинян призвал граждан воздержаться от авантюризма
Депутат Европарламента: Азербайджан должен немедленно прекратить нападения на Нагорный КарабахДепутат Европарламента: Азербайджан должен немедленно прекратить нападения на Нагорный Карабах
Захарова: Вашингтон сделал ставку на окончательный отрыв Армении от России и ее полную переориентацию на ЗападЗахарова: Вашингтон сделал ставку на окончательный отрыв Армении от России и ее полную переориентацию на Запад
Баку дал старт сухопутной операции по этнической чистке армян Нагорного Карабаха - ПашинянБаку дал старт сухопутной операции по этнической чистке армян Нагорного Карабаха - Пашинян
ВС Азербайджана предпринимают попытки позиционного продвижения - АОВС Азербайджана предпринимают попытки позиционного продвижения - АО
Мишель: Военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе должны быть немедленно прекращеныМишель: Военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе должны быть немедленно прекращены
<Это геноцид, ничто иное! А посредники обещают нам права и безопасность на территории Азербайджана> - Омбудсмен Арцаха<Это геноцид, ничто иное! А посредники обещают нам права и безопасность на территории Азербайджана> - Омбудсмен Арцаха
Очередь за США: Марукян призвал Вашингтон остановить этнические чистки в Нагорном КарабахеОчередь за США: Марукян призвал Вашингтон остановить этнические чистки в Нагорном Карабахе
Захарова: РМК был проинформирован о проведении <контртеррористической операции> за несколько минут до начала боевых действийЗахарова: РМК был проинформирован о проведении <контртеррористической операции> за несколько минут до начала боевых действий
Первопрестольный Эчмиадзин призывает международное сообщество адекватно отреагировать на геноцидальные действия АзербайджанаПервопрестольный Эчмиадзин призывает международное сообщество адекватно отреагировать на геноцидальные действия Азербайджана
Ереван: Азербайджан развязал очередную крупномасштабную агрессию против народа Арцаха, стремясь завершить политику этнической чисткиЕреван: Азербайджан развязал очередную крупномасштабную агрессию против народа Арцаха, стремясь завершить политику этнической чистки
Своими геноцидными действиями Азербайджан подставил и Россию - бывший замминистра обороны РАСвоими геноцидными действиями Азербайджан подставил и Россию - бывший замминистра обороны РА
Москва призвала прекратить кровопролитие в зоне карабахского конфликтаМосква призвала прекратить кровопролитие в зоне карабахского конфликта
Омбудсмен РА: военная агрессия, развязанная ВС Азербайджана, искажает все ценности, лежащие в основе современной системы защиты прав человекаОмбудсмен РА: военная агрессия, развязанная ВС Азербайджана, искажает все ценности, лежащие в основе современной системы защиты прав человека
Степанакерт призывает международных акторов принять все необходимые меры для прекращения агрессии против АрцахаСтепанакерт призывает международных акторов принять все необходимые меры для прекращения агрессии против Арцаха
ЕС: необходимо немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе, и начать диалог между Степанакертом и БакуЕС: необходимо немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе, и начать диалог между Степанакертом и Баку
Постпредство НКР: Азербайджан начал полномасштабные военные действия против Республики АрцахПостпредство НКР: Азербайджан начал полномасштабные военные действия против Республики Арцах
Россия откроет генконсульство в армянском КапанеРоссия откроет генконсульство в армянском Капане
Захарова: Москва не получала от Турции предложения провести четырехстороннюю встречу по урегулированию карабахского конфликтаЗахарова: Москва не получала от Турции предложения провести четырехстороннюю встречу по урегулированию карабахского конфликта
Азербайджан начал агрессию против АрцахаАзербайджан начал агрессию против Арцаха
Правящая в Армении партия не ставила вопроса о пересчете голосов избирателейПравящая в Армении партия не ставила вопроса о пересчете голосов избирателей
Азербайджан начал массированный артобстрел Арцаха  - ВарданянАзербайджан начал массированный артобстрел Арцаха  - Варданян
ВСЦ заявляет о своей готовности внести свой вклад в мирное урегулирование арцахской проблемыВСЦ заявляет о своей готовности внести свой вклад в мирное урегулирование арцахской проблемы
Миссия ЕС в Армении переехала в постоянное место своего расположения - в ЕхегнадзорМиссия ЕС в Армении переехала в постоянное место своего расположения - в Ехегнадзор
АРФД: мир должен оказать давление на Азербайджан, чтобы тот немедленно открыл Лачинский коридорАРФД: мир должен оказать давление на Азербайджан, чтобы тот немедленно открыл Лачинский коридор
Вражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха из минометовВражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха из минометов
Глава МИД Франции прокомментировала доставку гумгрузов в Арцах по двум маршрутамГлава МИД Франции прокомментировала доставку гумгрузов в Арцах по двум маршрутам
Глава МИД Армении на встрече с коллегой из Норвегии отметил важность обуздания максималистских устремлений АзербайджанаГлава МИД Армении на встрече с коллегой из Норвегии отметил важность обуздания максималистских устремлений Азербайджана
"Независимый наблюдатель" будет следить за процессом пересчета голосов
В Армии обороны Арцаха отвергли обвинения вражеской стороны о применении систем подавления связи в небе над НКРВ Армии обороны Арцаха отвергли обвинения вражеской стороны о применении систем подавления связи в небе над НКР
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Глава МИД Армении рассказал коллеге из Финляндии о тяжелой гуманитарной ситуации в Арцахе из-за деструктивных действий АзербайджанаГлава МИД Армении рассказал коллеге из Финляндии о тяжелой гуманитарной ситуации в Арцахе из-за деструктивных действий Азербайджана
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