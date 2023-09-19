Вторник, 19 Сентября 2023 14:51

АрмИнфо. Азербайджан начал полномасштабные военные действия против Республики Арцах. Об этом сообщает официальное представительство Арцаха в Армении.

<На данный момент столица Степанакерт, другие города и села подвергаются интенсивному артобстрелу>,- говорится в сообщении.

В Армии обороны Арцаха же заявили, что ВС Азербайджана 19 сентября около 13:00 часов нарушили режим прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения, нанеся ракетно-артиллерийские удары.

<Министерство обороны Арцаха будет периодически выступать с дополнительными сообщениями>, - добавили в ведомстве.

Меж тем, в МО Армении отметили, что по состоянию на 14:00 ситуация на границах Армении сравнительно стабильная. Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что <Баку начал антитеррористические мероприятия локального характера с целью восстановления конституционного строя. О принятых мерах проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра>.