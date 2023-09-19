Вторник, 19 Сентября 2023 14:45

АрмИнфо. <Москва не получала официальных уведомлений от турецкой стороны о проведении четырехсторонней встречи, хотя мы видели это сообщение в СМИ>. Об этом 19 сентября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента Турции о предложении Анкары провести четырёхстороннюю встречу (Россия, Турция, Армения и Азербайджан) по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

При этом она отметила, что Москва традиционно поддерживает тесный контакт с Анкарой по разным аспектам международной повестки дня, в том числе по ситуации на Южном Кавказе, в параметрах консультативной региональной платформы <3+3>.

Отметим, что ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил лидерам России, Азербайджана и Армении провести четырехстороннюю встречу для обсуждения перспектив урегулирования застарелого этнополитического конфликта. <Передали такое предложение. То есть это я сам, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Я сказал, давайте встретимся, обсудим вместе шаги, которые надо сделать>, - резюмировал он.