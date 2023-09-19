Вторник, 19 Сентября 2023 13:57

АрмИнфо.Азербайджан начал агрессию против Арцаха.

Так, в Минобороны АР, аргументировали очередной этап своей агрессии якобы <обстрелом Армией обороны Арцаха азербайджанских позиций> и <минированием территорий>. В МО АР заявили, что проведение работ по инженерному усовершенствованию боевых позиций со стороны АО НКР, а также увеличение числа окопов и блиндажей за последние месяцы стало причиной ещё большего усиления напряжённости.

<Также наблюдается усиление боевых позиций личным составом, бронетехникой, артиллерийскими установками и другими огневыми средствами, приведение частей в высокий уровень боевой готовности, создание дополнительных мобилизационных частей, расширение разведывательной деятельности против подразделений Азербайджанской армии>, -заявили в МО АР, неся чушь про якобы проникновение подразделений АО Арцаха вглубь азербайджанских позиций и минирования дорог.

<19 сентября на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша в результате взрыва мины, заранее установленной в террористических целях разведывательно-диверсионными группами вооруженных сил Армении в Карабахском экономическом районе Азербайджана, погибли гражданские лица и был выведен из строя автомобиль, принадлежащий Государственному Агентству Автомобильных Дорог Азербайджана. В тот же день в результате подрыва транспортного средства, перевозившего военнослужащих Внутренних Войск Министерства Внутренних Дел на мине, установленной разведывательно-диверсионной группой вооруженных сил Армении, погибли и были раненые наши военнослужащие. Подобные факты являются продолжением целенаправленной и планомерной террористической политики Армении, проводимой против Азербайджана>, - заявили в Азербайджане, позабыв указать, что инцидент про изошел в 15 км от линии соприкосновения, и их утверждения, просто бред, не выдерживающий никакой критики.

Затем в МО АР вспомнили про трёхстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, ни один пункт которого не был Азербайджаном, и заявили о намерении обеспечить выполнение их положений и ликвидации Армии обороны Арцаха, путем проведения <антитеррористические мероприятия локального характера>.

<В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Мы ещё раз заявляем, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели>, - отметили в МО АР.

Также подчеркивается, что о проводимых мероприятиях были проинформированы командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Турецко-Российского Мониторингового Центра.

Как ранее сообщало АрмИнфо, вражеская сторона в эти минуты подвергает артобстрелу Степанакерт и его окрестности