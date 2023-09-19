Вторник, 19 Сентября 2023 13:56

АрмИнфо.Правящая в Армении партия <Гражданский договор> не ставила вопроса о пересчете голосов избирателей в ходе выборов в Совет старейшин Еревана. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель предвыборного штаба партии <ГД> Армен Памбухчян.

"Партия <Гражданский договор> не представляла в Центральную избирательную комиссию заявления о пересчете голосов. Появившаяся же

в прессе информация, и основанные на ней <аналитические> заключения неправильны>, - отметил руководитель предвыборного штаба партии.

Ранее о возможности подтасовки результатов выборов путем пересчета голосов избирателей заявил лидер блока <Мать Армения> Андранник Теванян. Ранее сегодня в ЦИК заявили о наличии всего одного заявления о пересчете голосов.

Напомним, что согласно результатам голосования, полученным со всех из 475 избирательных участков, лидирует правящая партия "Гражданский договор" и лидер ее списка, вице- мэр Тигран Авинян, за которых проголосовали 32,57% избирателей. На втором месте с 18,89% голосов избирателей находится партия "Национальный прогресс", возглавляемая бывшим мэром Еревана Айком Марутяном. Замыкает тройку лидеров блок "Мать Армения" во главе с бывшим депутатом Национального Собрания РА Андраником Теваняном. По предварительным данным, блок получает 15,43% голосов избирателей. Также в Совет старейшин прошли партии Республика и <Общественный голос>.

Выборы в Совет старейшин Еревана состоялись 17 сентября. По их итогам, будет сформирован Совет старейшин из 65 членов, которые, в свою очередь, выберут столичного градоначальника. Для того, чтобы пройти в Совет старейшин, партиям нужно было набрать как минимум 4% голосов избирателей, блокам - 6%. Новый Совет должен вступить в полномочия 10 октября. Выборы мэра проводятся в течение 2 недель после получения мандатов.

Право голоса на выборах имели 824250 жителей Еревана, а также 14 тысяч 839 человек, не имеющих гражданства Армении, но зарегистрированных в реестре населения столицы и проживающих в городе не менее 1 года. За ходом голосования следили 350 местных наблюдателей и 24 иностранных.