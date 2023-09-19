Вторник, 19 Сентября 2023 13:24

АрмИнфо.Азербайджан начал массированный артиллерийский обстрел Арцаха. Об этом сообщил экс-госминистр Арцаха Рубен Варданян.

<У нас начался массированный артобстрел>, - написал Варданян.

Отметим, что Азербайджан с утра уже обстрелял из минометов позиции Армии обороны Арцаха в направлении Аскерана. Кроме того, который день, на фоне продолжающейся осады НКР, вражеская сторона создавала информационный повод для начала очередного этапа агрессии против Арцаха.