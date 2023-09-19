Вторник, 19 Сентября 2023 13:24

АрмИнфо. Неадекватная реакция международного сообщества, а также игнорирование решений международных судов, порождает продолжение политики Азербайджана. Об этом в ходе встречи с генеральным секретарем Всемирного совета церквей (ВСЦ) Джерри Пиллэем заявил Католикос всех армян Гарегин II.

Как передает пресс-служба Первопрестольного Эчмиадзина, приветствуя членов делегации, Католикос выразил признательность и благодарность ВСЦ за усилия, направленные на защиту прав арцахских армян, разблокирование Лачинского коридора и оказание гуманитарной помощи Арцаху.

Касаясь текущих вызовов в регионе, продолжающихся посягательств Азербайджана на Армению и Арцах, Его Святейшество указал на факты уничтожения и узурпации армянского духовного и культурного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. Гарегин II отметил активную поддержку международного сообщества в скорейшем возвращении удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных, а также поиску пропавших без вести и останков погибших.

В свою очередь, Джерри Пиллэй подчеркнул, что визит делегации в Армению направлен на ознакомление с ситуацией в регионе, выражение готовности внести свой вклад в мирное урегулирование арцахской проблемы.

Отвечая на вопрос генерального секретаря ВСЦ, Католикос предоставил информацию об усилиях Армянской Апостольской Церкви, направленной на восстановление мира в регионе, и результатах трехсторонних встреч духовных лидеров региона.