Вторник, 19 Сентября 2023 13:21

АрмИнфо. Турция и Азербайджан взяли на вооружение агрессивные, милитаристские и разжигающие войну устремления, широко распространяя антиармянскую пропаганду. Об этом в своем выступлении на открытии форума дружбы Арцаха в Буэнос-Айресе заявил представитель Бюро партии АРФ <Дашнакцутюн> Акоп Тер-Хачатрян, слова которого приводит пресс-служба партии.

По его словам, фактически Баку и Анкара приступили к реализации новой политики геноцида армян. Тер- Хачатурян заметил, что сегодня весь армянский мир находится в состоянии тревоги. "До 2020 года мы находились в положении победившей нации, Армения стала независимой, Арцах был освобожден, а диаспора была наполнена победами и идеей развития родины. С 1990-х годов повестка <Ай Дата> обогатилась новыми направлениями и сосредоточилась на глобальной информационно­лоббистской работе по поддержке Армении и Арцаха в увеличении ее международного кредита, укреплении связей с зарубежными странами и оказании помощи. Те же цели преследовались и в отношении Арцаха, особенно для поддержки его права на самоопределение. В числе направлений было и обеспечение признания Геноцида армян и требование неотъемлемых прав армянского народа, защита прав армян всего мира в разных странах и политизация армянского народа, особенно его молодежи. Война 2020 года и поражение армянской стороны потрясли армянство всего мира. Вопрос развития Родины был заменен повесткой безопасности Родины, как Армении, так и Арцаха. И нынешний момент является ключевым, поскольку армянский народ сегодня как никогда нуждается в своих дружественных политических, интеллектуальных, академических, журналистских, художественных и культурных лидерах> - отметил представитель Бюро АРФД.

Он заметил, что в настоящее время вопрос национальной безопасности стал более чем когда либо актуальным. Азербайджан захватил большую часть территории Республики Арцах, окружил остальную часть, обрек армян Арцаха на голод и организовал новый геноцид. В то же время, он напал на Армению, продолжая углубляться вглубь территории страны, угрожая силой открыть так называемый <Зангезурский коридор>. <Арцах находится в кризисе. Наша цель - показать миру, что мы полны решимости в нашей борьбе. Нам необходимо убедить наших арцахских соотечественников, что они не одиноки. Сегодня Арцах столкнулся с двумя вызовами - это вопрос блокирования Лачинского коридора, причиной которого стала человеческая катастрофа, что подтверждает геноцидный план Азербайджана по оттоку населения из Арцаха. Мир должен оказать давление на Азербайджан, чтобы тот немедленно открыл Лачинский коридор, как единственное сообщение Арцаха с Арменией и внешним миром. Кроме того, в повестке должна быть и проблема статуса Арцаха, абсолютное право его народа на самоопределение должно быть закреплено мировой семьей. Статус Арцаха до сих пор неясен и необходимо исключить любое подчинение Азербайджану. Мы тверды в своих убеждениях и готовы везде быть рядом с Арменией и Арцахом>, - отметил представитель партии АРФД.