Вторник, 19 Сентября 2023 13:21

АрмИнфо.Армения завоевала 1 место на ежегодном Международном конкурсе исполнителей популярной песни Almatym Juregimde-2023 (Алматы в моем сердце), который проходил с 12 по 16 сентябре в Казахстане.

В этом году в конкурсе приняли участие 14 молодых исполнителей в возрасте от 20 до 35 лет из 11 стран. В течение двух дней выступления конкурсантов оценивали признанные мэтры эстрады, известные артисты и продюсеры. Председателем жюри стала Народная артистка Республики Казахстан, Заслуженный деятель искусств Кыргызстана, Заслуженный артист Узбекистана Роза Рымбаева. В первый конкурсный день участники исполнили популярное эстрадное произведение, занимающее лидирующие позиции в хит-парадах своей страны. Во второй день конкурса конкурсанты должны были представить на суд зрителя известную песню казахстанского композитора в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра.

Армению представил выпускник Ереванского государственного колледжа культуры и искусства имени Шарля Азнавура Давид Киракосян, который удостоился первой премии конкурса. Армянскую делегацию возглавил директор Ереванского государственного колледжа культуры и искусств имени Шарля Азнавура, певец Вреж Киракосян.

Отметим, что в прошедшем году на этом же конкурсе Армения вновь завоевала 1 место.

Напомним, что Давид Киракосян - финалист проекта <Народный певец>.