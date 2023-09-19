Вторник, 19 Сентября 2023 12:44

АрмИнфо. Вражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха из минометов.

<19 сентября около 11:10 ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в Аскеранском районе, применив миномет. В результате нарушения режима прекращения огня с армянской стороны пострадавших нет>, - говорится в сообщении Армии обороны Арцаха.