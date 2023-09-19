Вторник, 19 Сентября 2023 12:28

АрмИнфо. Доставка гуманитарного груза по двум маршрутам должна стать первым шагом на пути к беспрепятственным гуманитарным поставкам в Нагорный Карабах. Об этом написала в своем микроблоге в Твиттер глава МИД Франции Катрин Колонна.

<Две гуманитарные автоколонны прибыли в Нагорный Карабах через пункты пропуска Лачина (Каштагский коридор - ред.) и Агдама (Акна). Это должно стать первым шагом на пути к безусловному и беспрепятственному гуманитарному доступу в соответствии с международным правом и постановлением Международного суда ООН>, - написала Колонна.

Отметим, что утром 18 сентября через два маршрута - Кашатагский коридор и дорогу через Акну в осадный Степанакерт Международным

комитетом Красного Креста при содействии российского миротворческого контингента были доставлены две фуры с гумпомощью (мука, медикаменты и гигиенические принадлежности).