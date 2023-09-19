Вторник, 19 Сентября 2023 12:27

АрмИнфо. На полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Норвегии Арарата Мирзояна и Анникен Хьюитфилд.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники выразили удовлетворение активизацией двусторонних политических отношений, в качестве доказательства приведя визит главы МИД Норвегии в Ереван осенью 2022 года.

Мирзоян высоко оценил поддержку норвежского правительства в продвижении демократических реформ в Армении, добровольный вклад страны в программу Плана действий Совета Европы для Армении на 2023-2026 годы. Обсуждались также вопросы, связанные с сотрудничеством РА-ЕС.

Собеседники затронули и вопросы региональной безопасности и стабильности. В этом ключе Мирзоян представил коллеге текущую ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе, подчеркнув важность обеспечения бесперебойного движения через Кашатагский (Лачинский) коридор в соответствии с двумя решениями Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля.

В контексте установления долгосрочного мира в регионе глава МИД РА, среди прочих принципиальных вопросов, подчеркнул необходимость решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха. Особое внимание было уделено осуществлению эффективных шагов международных субъектов по пресечению максималистских устремлений Азербайджана, угрозы силой и ее применения, а также других деструктивных практик.