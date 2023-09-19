Вторник, 19 Сентября 2023 12:26

АрмИнфо.Общественная организация "Независимый наблюдатель" будет следить за процессом пересчета голосов в ходе выборов в Совет старейшин Еревана во всех окружных избирательных комиссиях. Об этом говорится в сообщении наблюдательной миссии.

"Избирательным кодексом предусмотрено, что на второй день после выборов местные избирательные комиссии должны приступить к пересчету результатов голосования путем жеребьевки на отдельных избирательных участках, отобранных случайно. ЦИК по собственной инициативе планирует перерасчет на одном из участков, поскольку заметила проблему и обратила внимание на особое мнение, зафиксированное в протоколе одного из членов избирательной комиссии. Даже если заявитель впоследствии откажется или будет отсутствовать, перерасчет проводится в случае принятия заявления. "В этот момент в окружных избирательных комиссиях начинается обязательная жеребьевка", - говорится в сообщении наблюдательной миссии.

Ранее сегодня ЦИК заявил о начале процесса пересчета голосов на отдельных участках, которые будут выбраны в результате жеребьевки. Выбрать нужно будет не менее трех участков. На тех же заседаниях территориальные комиссии рассмотрят заявления о пересчете голосов на конкретных участках, полученные от политических сил. Пересчет начнется 19 сентября в 14:00 и завершится 22 сентября в 14?00. Присутствовать смогут по одному кандидату и доверенному лицу от каждой политической силы, участвовавшей в выборах, а также наблюдатели и представители прессы. Как заседания комиссий, так и пересчет голосов будут транслироваться на сайте Центризбиркома.

Между тем, как передают армянские СМИ, накануне состоялось заседание правления партии <Гражданский договор>, на котором были обсуждены результаты выборов. В частности, согласно сообщению газеты <Жоговурд> ("Народ"), заседание прошло очень бурно. Представители правящей политической силы обменялись взаимными обвинениями, пытаясь найти виновного в провале. По данным СМИ, лидер партии, премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что виновные должны быть наказаны, поскольку причина низкого рейтинга "ГД" в Ереване заключается в бездействии членов команды. После бурных дебатов члены "ГД" пришли к заключению, что реальная причина подобной ситуации - неверная кадровая политика, поскольку некоторые должностные лица правительства находятся не на своих местах и бездействуют. Как отмечает газета, в ближайшее время ожидается серия отставок и многие министры распрощаются со своими постами. Речь, в частности, идет о министре территориального управления и инфраструктур Гнеле Саносяне, министре окружающей среды Акоеп Симидяне, министре труда и социальных вопросов Нареке Мкртчяне и министре юстиции Григоре Минасяне.