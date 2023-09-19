Вторник, 19 Сентября 2023 11:43

АрмИнфо.В Армии обороны Арцаха отвергли обвинения вражеской стороны о применении систем подавления связи в небе над НКР.

В ведомстве констатировали, что азербайджанская сторона 19 сентября распространила третье по счету ложное сообщение - о том, будто бы 18 сентября в период с 20:28 до 20:34 соответствующие подразделения Армии обороны создали радиопомехи системе спутниковой навигации GPS пассажирского самолета, выполняющего рейс Тбилиси-Баку. <Сообщение минобороны Азербайджана - абсолютная ложь, самолет, летящий по указанному маршруту, не нуждается не только в пересечении воздушных границ Республики Арцах, но и даже в приближении к ним.

Систематическим распространением подобных ложных заявлений Азербайджан стремится отвлечь внимание международного сообщества от гуманитарной катастрофы, вызванной незаконной блокадой Кашатагского (Лачинского) коридора, и подготовить информационную почву для очередной провокации>, - резюмировали в АО НКР.