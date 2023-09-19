Вторник, 19 Сентября 2023 11:42

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 4, 6, 12 на 1-ом переулке Маргаряна, 2, 5 на 2-ом переулке Маргаряна, частично улицы Давташена 1, 2, 9, 10, жилые дома 2а, 2б, 3а, 4а, 16 во 2-ом квартале Давташена, жилые дома 43, 47, 49, 53, 63, 65 на улице Бабаджаняна; частные дома на улицах Норка 5, 7, 9 в Норк Мараше; частные дома на улице Г. Овсепяна, жилые дома 24/30, 24/33 на улице Г. Овсепяна, частные дома на улице Давида Бека, школа N61, ясли-детский сад N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2/2, 2/3, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 2/12, 12, 14 на улице Ширака, жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на 1-ом переулке улицы Ширака, жилой дом 14 на 2-ом переулке ул. Ширака, жилые дома 1, 2, 2а, 3, 4 на улице Шарури и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 квартал “Нубарашен Б”;

11:00-17:00 жилой дом 130 на улице Налбандяна, частные дома 5-118 на улице Ареставорнери, жилые дома 1, 3 на улице Грохнери, частные дома 12, 16 на улице Кори, жилой дом 17 на улице Г. Лусаворича, жилые дома 2, 4 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 12-20 на 4-ой улице М. Аветисяна, жилые дома 24А-26 на улице Дро, жилые дома 15/17-53/9 на улице Севака, частные дома 21-40 на 2-ой улице, 3-17/2 на 3-ей улице, 8-19 на 4-ой улице Канакера, жилые дома 10-14 на улице Адонца, жилые дома 2/1-2/2 на улице Агароняна, жилой дом 5 на улице Г. Нерсисяна, жилые дома 2/4-24/15 на пр. Азатутяна, 44-228/1 на улице Гр. Кочара, 11-3 на улице Арабкира, 25-27 на 17-ой улице Арабкира, жилые дома 14-14/11 на 41-ой улице Арабкира;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Акнашен, Тароник, Араташен;

в Арагацотнской области:

11:00-14:00 частично город Апаран; села Варденис, Кайк, Сараландж, Лусагюх, Чкнах, Ттуджур, Дзораглух;

в Араратской области:

10։00-13։00 частично улицы 1-7, Гераци, Дпроцаканнери, Анрапетутяна, Араратяна, Шираза, Ширака, частично кварталы 1-6, “Нор” в городе Масис; частично улицы Шаумяна, Ханджяна, Исаакяна, Еркатугаиннери в городе Арарат;

10։00-15։00 станции операторов “Тим Телеком”, “Виваселл-МТС”, “Юком”, абонент (не являющийся жильцом) “Телестанция” в городе Веди; села Сисаван, Нор Ухи, Гиневет, поселок “Веду Гину Горцаран”;

10։30-12։30 частично село Кахцрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-15։00 села Вардаовит, Гетик, Аратес; частично села Гохтаник, Гермон;

10։30-12։30 частично село Кахцрашен;

в Котайкской области:

10։00-16։00 частично села Птгни и Маяковский;

10:30-16:30 город Бюрегаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Нурнус; садоводческая компания и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Арзни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10։00-14:00 населенные пункты Неркин Геташен, Дзорагюх, Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։30-16։00 улицы Чилингаряннер, Маштоца, Огостоси 23 в городе Чамбарак;

16։00-17։30 село Ваан; воинская часть и полигон;

в Тавушской области:

10։00-12։00 села Паравакар, Цахкаван, Варагаван, станция сотового оператора и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10։00-13։00 частично квартал “Ачапняк” в городе Степанаван;

11։00-15։00 села Норашен, Петровка, Дзорамут, Гогаван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 2, 161/1, 169 на улице Башинджагяна, улицы Вантян, Восканяна, Батикяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 основная школа N14 им. “Нар-Доса”, жилые дома 8/1, 10 на улице Каджазнуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 6-6/8 на улице Давида Анахта, жилые дома 15-54/2 на улице Улнеци, ЗАО “Юхсарцаран”, частные дома 1-41Б, 5-11 в кв. “Канакер ГЭС”, частные дома 11, 22/5, 5-5/153, 333 на улице Гапанцяна, жилой дом 32а на улице Арцаха; частные дома 1-67 на улице Арменакяна, 301-305 на улице Норки Айгинер в Норке;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Мргастан и Дохс;

в Котайкской области:

10։00-16։00 частично села Птгни и Маяковский;

11։00–12:00 улицы Мяисяна, Пахалвунянц, Мгера Мкртчяна, Сараланджа, Чаренца, полиция, школа, детский сад, гостиница “Воску Ашхар”, ООО “София Аракелян”, дома отдыха “Микаэль Варданян”, “Брюсов”, “Адомас”, “Кусастан-Айастан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

11:00-15:00 микрорайоны, газовая контора, здания мэрии, полиции, квартал ''Кентрон” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян;

в Тавушской области:

10։30-12։30 кварталы “Шамахян”, “Андраник”, частично улица Горького в городе Дилижан;

11։00-12։00 село Енокаван, зоны отдыха “Ластивер Резорт”, “Аланд Резорт”, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе;

11։00-14։00 кварталы “Блблулян”, ‘Тухикян”, “Оганян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван;

11։00-15։00 почта, полиция, магазин “Нор Тун”, центр ‘Мобайл”, офис компании “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван;

в Ширакской области:

11:00-16:00 села Гусанагюх, Ширакаван, Лусахбюр, Исаакян, Агин, Бардзрашен, Саракап, Джрапи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Анийском регионе.