Вторник, 19 Сентября 2023 11:40

АрмИнфо. В МИД Армении выступили с заявлением в связи с тезисами, озвученными азербайджанской стороной в ходе встречи 18 сентября с иностранными дипломатами, аккредитованными в стране.

Так, в МИД Армении подчеркнули, что тезисы, представленные азербайджанской стороной на этой встрече, аналогичны дипломатической подготовке к новой военной эскалации в регионе, к этническим чисткам в Нагорном Карабахе.

<Выступление азербайджанских официальных лиц во время встречи с аккредитованными в Азербайджане иностранными дипломатами направлено на то, чтобы приказать международному сообществу быть <корреспондентом> в реализации политики этнической чистки в Нагорном Карабахе и агрессии против Армении, что недопустимо.

В ходе вышеупомянутой встречи представители Азербайджана заявили, что Республика Армения отвергает все предложения, направленные на снижение напряженности. Неясно, о каких предложениях говорит Азербайджан, и в отчете о встрече с иностранными дипломатами этот вопрос не уточняется. Считаем необходимым отметить, что предложение о зеркальном отводе войск от государственной границы Армения-Азербайджан остается в силе и Республика Армения накануне готова приступить к обсуждению его реализации>, - отметили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Армении также назвали беспочвенными утверждения Баку о том, что Республика Армения якобы создала режим на территории Нагорного Карабаха.

<Поддержка Республики Армения Нагорному Карабаху носит гуманитарный характер, необходимость которого еще больше выражается на фоне гуманитарного кризиса, разворачивающимся в результате незаконного блокирования Кашатагского (Лачинского) коридора. Республика Армения приветствует прибытие первых гуманитарных грузов в Нагорный Карабах после длительного перерыва и надеется, что этот процесс будет непрерывным и стабильным>, - добавили в Ереване.

При этом в МИД Армении посчитали необходимым подчеркнуть, что 9-месячная блокировка Кашатагского коридора является грубым нарушением трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года и юридически обязательных решений Международного Суда от 22 февраля и 6 июля текущего года.

<Не было бы никаких заявлений со стороны Армении, международных партнёров и даже Азербайджана о готовности оказать гуманитарную поддержку Нагорному Карабаху, если бы Баку своими незаконными действиями не создал гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе и не воспрепятствовал вступлению ООН структур и других международных партнеров в Арцах. Наряду с блокировкой Кашатагского коридора, Азербайджан нарушил поставки газа и электроэнергии в Нагорный Карабах, что делает очевидным, что азербайджанские разговоры о блокировании коридора являются ложью. Если Азербайджан объясняет незаконное блокирование коридора ложными новостями о транспортировке оружия и боеприпасов через коридор в Нагорный Карабах, то непонятно, что еще можно провозить по линиям электропередач, кроме электричества, и что еще можно провозить через газопровод помимо природного газа. Что касается претензий Азербайджана относительно присутствия армянской армии в Нагорном Карабахе, еще раз подчеркнем, что Республика Армения не имеет армии в Арцахе, а ложные утверждения Баку об установке мин на территории Азербайджана были опровергнуты решением Международного суда от 22 февраля>, - заявили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РА еще раз посчитали необходимым подчеркнуть, что Республика Армения подтверждает свою приверженность мирной повестке дня, а также договорённостям, достигнутым в Праге 6 октября 2022 года и в Брюсселе 14 мая 2023 года.

<С обеспокоенностью отмечаем, что официальный Баку пока публично не подтвердил свою приверженность, в частности, к Брюссельским соглашениям от 14 мая 2023 года, что в свою очередь, является ключевым фактором напряженности в регионе.

Взгляды Азербайджана по поводу развития военного потенциала Армении также неясны. Республика Армения неоднократно заявляла, что не намерена предпринимать агрессивные действия против своих соседей, а реформы в военной сфере направлены на обеспечение собственной территориальной безопасности.

Что касается ситуации, сложившейся вокруг Нагорного Карабаха, мы видим в диалоге Баку-Степанакерт способ смягчения напряженности и надеемся, что наши международные партнеры, заинтересованные в стабильности региона, предпримут дополнительные меры для создания надежных механизмов такого диалога>, - подытожили в МИД РА.

Как ранее сообщало АрмИнфо, в Азербайджане 18 сентября выступили с очередной порцией требование к Армении и Арцаху, среди которых упразднение Армии обороны НКР, недовольство развитием ВС РА, требование ликвидировать госучреждения Арцаха и т.д.