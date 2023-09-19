Вторник, 19 Сентября 2023 10:42

АрмИнфо.В Минобороны Армении и в Армии обороны Арцаха выступили с заявлениями, в которых опровергли дезинформацию азербайджанской стороны.

Так, в Армии обороны НКР подчеркнули, что распространенное Службой госбезопасности Азербайджана сообщение о том, что подразделения Армии обороны якобы совершили диверсионное проникновение и на 58-ом км автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуши установили противотанковую мину, в результате взрыва которой 18 сентября около 03:45 погибли двое мирных жителей, является очередной дезинформацией.

<Распространенное Минобороны Азербайджана заявление о том, что18 сентября около 23:50 подразделения Армии обороны якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на оккупированных территориях Аскеранского района Республики Арцах не соответствует действительности>, - отметили в АО НКР.

В свою очередь в Минобороны РА отметили, что распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС Армении 19 сентября в районе 02:40 якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, не соответствует действительности.