Вторник, 19 Сентября 2023 10:41

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в Нью-Йорке на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел переговоры с коллегой из Эстонии Маргусом Цахкной и первым вице- премьером, министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, главы МИД РА и Эстонии на встрече выразили удовлетворение активным политическим диалогом, сложившимся за 31 год дипломатических отношений между двумя странами, а также выразили готовность расширять двустороннюю повестку в новых направлениях.

Стороны обоюдно подчеркнули активную реализацию повестки партнерства между Арменией и ЕС, деятельность гражданской миссии ЕС в Армении, в которой Эстония непосредственно представлена.

В продолжение телефонного разговора, состоявшегося между двумя министрами в августе, были затронуты вопросы региональной стабильности и безопасности. Мирзоян подчеркнул, что блокирование Кашатагского (Лачинского) коридора нарушает не только Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, подписанное президентом Азербайджана, но и нормы международного гуманитарного права и права человека, а также два решения Международного Суда ООН. Была подчеркнута важность прекращения блокирования Кашатагского коридора, обеспечивающего связь Нагорного Карабаха с Арменией, а в контексте эффективности процесса достижения мира в целом - необходимость решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха.

В ходе встречи с Ивицей Дачичем Мирзоян обсудил вопросы сотрудничества в рамках двусторонней повестки. Была обоюдно отмечена

важность взаимных визитов на высоком уровне с целью обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, углубления политического диалога и развития взаимовыгодных связей.

Арарат Мирзоян и Ивица Дачич также обсудили вопросы региональной стабильности. Глава МИД Армениии проинформировал своего сербского коллегу о гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе, затронув незаконное блокирование Кашатагского коридора уже на протяжении более 9 месяцев.

Мирзоян отметил, что блокада Азербайджаном Нагорного Карабаха, скопление азербайджанских войск вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха, а также вблизи армяно-азербайджанской государственной границы направлены в том числе на препятствование усилиям армянской стороны по установлению мира и стабильности в регионе. Поднимая вопрос притязаний Азербайджана на территориальную целостность Республики Армения, глава МИД Армении подчеркнул необходимость вывода вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Республики Армения и внедрения механизмов деэскалации.