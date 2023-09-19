Вторник, 19 Сентября 2023 10:40

АрмИнфо.МИД Арцаха выступил с заявлением в связи с доставкой гуманитарной помощи в НКР.

В ведомстве констатировали, что 18 сентября 2023 года автотранспортом Международного Комитета Красного Креста по Кашатагскому (Лачинскому) коридору и дороге Акна (Агдам) - Степанакерт в Арцах было доставлено около 28 тонн гуманитарного груза, включающего пшеничную муку, медицинские принадлежности и средства гигиены.

В МИД НКР подчеркнули, что эта гуманитарная миссия стала результатом длительных обсуждений с участием Международного Комитета Красного Креста, командования Российского миротворческого контингента в Арцахе и международных посредников с учетом крайне тяжелой гуманитарной ситуации, сложившейся в результате полной блокады со стороны Азербайджана.

<В то же время необходимо подчеркнуть, что Арцах все еще продолжает оставаться в осаде, будучи лишенным поставок из Армении газа и электроэнергии и возможности обеспечивать нормальную жизнедеятельность народа республики. Стоит отметить, что без надежных и регулярных поставок продуктов питания и товаров первой необходимости невозможно остановить усугубляющуюся гуманитарную катастрофу. Данная доставка гуманитарного груза, которая составляет менее 7 % от ежедневно ввозимых до блокады в Арцах 400 тонн товаров, не может заменить собой регулярный товарооборот коммерческих грузов ни по объему, ни по ассортименту ввозимых товаров, необходимых для поддержания нормальной жизнедеятельности и обеспечения естественного развития Арцаха.

Вновь подчеркиваем, что международные акторы, вовлеченные в процесс урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, должны обеспечить восстановление полноценного функционирования Кашатагского коридора для свободного, безопасного и беспрепятственного передвижения людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях в соответствии с Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года и решениями Международного суда ООН. Только в этом случае можно будет говорить о прекращении блокады и дальнейшем восстановлении нормальной жизнедеятельности и условий для полноценной реализации индивидуальных и коллективных прав народа Арцаха, включая право на свободное передвижение, здоровье, образование и развитие. Выражаем надежду, что совместные дипломатические усилия всех заинтересованных сторон позволят добиться этой первоочередной и важнейшей цели>, - подытожили в Степанакерте.