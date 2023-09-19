Вторник, 19 Сентября 2023 10:39

АрмИнфо. Власти Армении не только не поддерживают Арцах какими-либо серьезными шагами на этом критическом этапе, но и используют свои политические и пропагандистские ресурсы для нанесения ударов по нынешним властям Нагорного Карабаха. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

Он отметил, что власти Армении до сих пор не понимают, что спонсируемые им силы и люди в Арцахе маргинализированы и не имеют серьезного влияния в общественно-политической жизни. <Не могу не отметить, что народ Арцаха <списал> эти силы с поля боя, поскольку четко осознает, что скрытые или открытые сторонники режима Пашиняна, доведшего Арцах до катастрофы, не могут быть фактором в Арцахе. В этой ситуации, вместо того, чтобы искать пути выхода из ситуации или хотя бы не навредить Арцаху, правительственные пропагандистские центры РА заняты выдумыванием интриг вокруг Арцаха, постоянно держа республику под атакой различных лиц и постоянно подталкивая Арцах к Азербайджану. Арцах противостоит этому значительным фронтом на разных уровнях и направлениях>, - отметил оппозиционер.