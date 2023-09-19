|ЕС: необходимо немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе, и начать диалог между Степанакертом и Баку
|Постпредство НКР: Азербайджан начал полномасштабные военные действия против Республики Арцах
|Россия откроет генконсульство в армянском Капане
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|Азербайджан начал агрессию против Арцаха
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|ВСЦ заявляет о своей готовности внести свой вклад в мирное урегулирование арцахской проблемы
|Миссия ЕС в Армении переехала в постоянное место своего расположения - в Ехегнадзор
|АРФД: мир должен оказать давление на Азербайджан, чтобы тот немедленно открыл Лачинский коридор
|Вражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха из минометов
|Глава МИД Франции прокомментировала доставку гумгрузов в Арцах по двум маршрутам
|Глава МИД Армении на встрече с коллегой из Норвегии отметил важность обуздания максималистских устремлений Азербайджана
|"Независимый наблюдатель" будет следить за процессом пересчета голосов
|В Армии обороны Арцаха отвергли обвинения вражеской стороны о применении систем подавления связи в небе над НКР
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Ереван обвинил Баку в подготовке почвы для новой военной эскалации в регионе и этнических чисток в Арцахе
|В Минобороны Армении и в Армии обороны Арцаха опровергли вражескую дезинформацию
|Глава МИД Армении проинформировал коллег из Эстонии и Сербии о тяжелой гумситуации в регионе
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|Оппозиционер: власти Армении используют свои ресурсы для нанесения ударов по нынешним властям Арцаха
|Власти готовят <грязную> операцию, лидер блока <Мать Армения> призывает всех выйти на улицу
|Встреча Президента Туркменистана с Председателем Европейского Союза
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|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Финляндии о тяжелой гуманитарной ситуации в Арцахе из-за деструктивных действий Азербайджана
|В Гражданском договоре позже сообщат о своих дальнейших действиях после столичных выборов
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|Ереван: В Нью-Йорке не планируется встреча Мирзоян-Байрамов
|Москва: Постепенное улучшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе создаст условия для запуска диалога между Баку и Степанакертом
|Блок "Мать Армения" готов обсудить вопросы сотрудничества с теми политическими силами, которые разделяют его принципы
|Президент Арцаха встретился с группой вынужденных переселенцев из Гадрутского района
|Шарль Мишель заявил о готовности поддержать переговоры между Баку и "карабахскими армянами"
|Суд продлил арест судьи Арусяк Алексанян еще на 3 месяца
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|Андраник Теванян: нынешние выборы рассматриваем, как возможность для полной смены власти в стране
|В МККК надеяться на обеспечение бесперебойности поставок гумпомощи арцахцам
|Партия "Общественный голос" готова сформировать коалицию в Совете старейшин Еревана
|На выборах в Совет старейшин Еревана приняли участие всего 28,44% избирателей - ЦИК
|Если проснувшись утром, человек не признается самому себе, что он чего-то не знает, есть вероятность, что этот день мы проведем неэффективно: Пашинян побывал на открытии отеля "Концепт" COAF
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|Грузовики МККК с гуманитарным грузом для арцахцев направляются в Степанакерт по двум маршрутам
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|Правящая в Армении партия лидирует на выборах в Совет старейшин Еревана, но большинства у нее нет
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АрмИнфо. Власти Армении не только не поддерживают Арцах какими-либо серьезными шагами на этом критическом этапе, но и используют свои политические и пропагандистские ресурсы для нанесения ударов по нынешним властям Нагорного Карабаха. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.
Он отметил, что власти Армении до сих пор не понимают, что спонсируемые им силы и люди в Арцахе маргинализированы и не имеют серьезного влияния в общественно-политической жизни. <Не могу не отметить, что народ Арцаха <списал> эти силы с поля боя, поскольку четко осознает, что скрытые или открытые сторонники режима Пашиняна, доведшего Арцах до катастрофы, не могут быть фактором в Арцахе. В этой ситуации, вместо того, чтобы искать пути выхода из ситуации или хотя бы не навредить Арцаху, правительственные пропагандистские центры РА заняты выдумыванием интриг вокруг Арцаха, постоянно держа республику под атакой различных лиц и постоянно подталкивая Арцах к Азербайджану. Арцах противостоит этому значительным фронтом на разных уровнях и направлениях>, - отметил оппозиционер.
|ЕС: необходимо немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе, и начать диалог между Степанакертом и Баку
|Постпредство НКР: Азербайджан начал полномасштабные военные действия против Республики Арцах
|Россия откроет генконсульство в армянском Капане
|Захарова: Москва не получала от Турции предложения провести четырехстороннюю встречу по урегулированию карабахского конфликта
|Азербайджан начал агрессию против Арцаха
|Правящая в Армении партия не ставила вопроса о пересчете голосов избирателей
|Азербайджан начал массированный артобстрел Арцаха - Варданян
|ВСЦ заявляет о своей готовности внести свой вклад в мирное урегулирование арцахской проблемы
|Миссия ЕС в Армении переехала в постоянное место своего расположения - в Ехегнадзор
|АРФД: мир должен оказать давление на Азербайджан, чтобы тот немедленно открыл Лачинский коридор
|Вражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха из минометов
|Глава МИД Франции прокомментировала доставку гумгрузов в Арцах по двум маршрутам
|Глава МИД Армении на встрече с коллегой из Норвегии отметил важность обуздания максималистских устремлений Азербайджана
|"Независимый наблюдатель" будет следить за процессом пересчета голосов
|В Армии обороны Арцаха отвергли обвинения вражеской стороны о применении систем подавления связи в небе над НКР
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Ереван обвинил Баку в подготовке почвы для новой военной эскалации в регионе и этнических чисток в Арцахе
|В Минобороны Армении и в Армии обороны Арцаха опровергли вражескую дезинформацию
|Глава МИД Армении проинформировал коллег из Эстонии и Сербии о тяжелой гумситуации в регионе
|Степанакерт: Международные акторы, вовлеченные в карабахское урегулирование, должны обеспечить восстановление полноценного функционирования Кашатагского коридора
|Оппозиционер: власти Армении используют свои ресурсы для нанесения ударов по нынешним властям Арцаха
|Власти готовят <грязную> операцию, лидер блока <Мать Армения> призывает всех выйти на улицу
|Встреча Президента Туркменистана с Председателем Европейского Союза
|Аппетит приходит во время еды: Азербайджан продолжает предъявлять Армении и Арцаху новые требования
|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Финляндии о тяжелой гуманитарной ситуации в Арцахе из-за деструктивных действий Азербайджана
|В Гражданском договоре позже сообщат о своих дальнейших действиях после столичных выборов
|Самвел Шахраманян: Решение о поставках гумпомощи по дороге Акна-Степанакерт не предполагает никаких уступок в вопросе сохранения нашей субъектности
|Азербайджан и Израиль обсудили взаимодействие в сфере обороны
|Айк Марутян исключил коалицию с ГД, и предложил оппозиции избрать его мэром Еревана без каких-либо предусловий
|Рубен Варданян указал на уроки, которые преподали выборы в Совет старейшин Еревана
|Ереван: В Нью-Йорке не планируется встреча Мирзоян-Байрамов
|Москва: Постепенное улучшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе создаст условия для запуска диалога между Баку и Степанакертом
|Блок "Мать Армения" готов обсудить вопросы сотрудничества с теми политическими силами, которые разделяют его принципы
|Президент Арцаха встретился с группой вынужденных переселенцев из Гадрутского района
|Шарль Мишель заявил о готовности поддержать переговоры между Баку и "карабахскими армянами"
|Суд продлил арест судьи Арусяк Алексанян еще на 3 месяца
|Службу пробации Армении возглавил генсек Уголовно-исполнительной службы
|Начало конца правления ГД? готов ли "Национальный прогресс" к коалиции
|Самвел Шахраманян назначил Артура Арутюняна государственным министром Арцаха
|Инфоштаб Арцаха: По дороге Акна-Степанакерт были доставлены медицинские и гигиенические принадлежности, которые отгружены на склад МККК для проверки
|После ничейного результата со сборной Армении турки решили избавиться от главного тренера сборной
|Столица Армении диктует политическую повестку Армении, и ее приговор - конец нынешнему правительству - заявление
|Инициатор "Айакве": итоги выборов в Совет старейшин Еревана говорят о падении общественного авторитета правящей силы
|Гарибашвили и Эрдоган на встрече в Нью-Йорке обсудили вопросы региональной безопасности
|КПП "Верхний Ларс" с 18 по 24 сентября будет работать в ограниченном режиме
|Андраник Теванян: нынешние выборы рассматриваем, как возможность для полной смены власти в стране
|В МККК надеяться на обеспечение бесперебойности поставок гумпомощи арцахцам
|Партия "Общественный голос" готова сформировать коалицию в Совете старейшин Еревана
|На выборах в Совет старейшин Еревана приняли участие всего 28,44% избирателей - ЦИК
|Если проснувшись утром, человек не признается самому себе, что он чего-то не знает, есть вероятность, что этот день мы проведем неэффективно: Пашинян побывал на открытии отеля "Концепт" COAF
|Маркедонов коснулся последних процессов на Южном Кавказе и целей Турции в этом регионе
|Белорусский военный: Совместные учения миротворческих подразделений США и Армении Eagle Partner возникли не вчера
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию
|Грузовики МККК с гуманитарным грузом для арцахцев направляются в Степанакерт по двум маршрутам
|Глава МИД Ирана и Азербайджана обсудили текущую ситуацию в регионе
|Правящая в Армении партия лидирует на выборах в Совет старейшин Еревана, но большинства у нее нет
|СК РА: по фактам нарушений в ходе выборов в Совет старейшин Еревана возбуждено 8 уголовных дел
|ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в Гегаркунике
|86 театральный сезон Ереванского русского драмтеатра ознаменуется рядом премьер по пьесам Пушкина, Резы, рассказам Булгакова и не только
|Скончался автор великолепных скульптур Ереванского Каскада
|Читать больше
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