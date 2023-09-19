Вторник, 19 Сентября 2023 09:45

АрмИнфо.Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке в целях участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, встретился с Председателем Европейского Союза Шарлем Мишелем.

Как отметил глава государства, наша страна придаёт большое значение укреплению дружественных связей и конструктивного диалога с ЕС, который с каждым годом расширяется, охватывая новые направления взаимодействия.

В данном контексте подчёркивалось успешное сотрудничество Туркменистана с этой международной структурой, как в двустороннем формате, так и в рамках Диалога «Европейский Союз - Центральная Азия».

Евросоюз является давним партнёром Туркменистана в реализации ряда специализированных проектов и программ, направленных на решение приоритетных задач дальнейшего экономического и социального развития нашей страны, в том числе в области законодательства, образования, информационно-коммуникационных технологий, сельского и водного хозяйства, охраны окружающей среды, изменения климата, подчеркнул глава государства.

Вместе с тем, отмечалось, что в настоящее время ведущие европейские компании представлены во многих отраслях туркменской экономики – в нефтегазовом комплексе, сферах транспорта, электроэнергетики, строительства, связи и коммуникаций.

В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями о перспективах дальнейшего взаимодействия в контексте его ключевых аспектов и имеющегося разнопланового потенциала.