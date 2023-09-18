Понедельник, 18 Сентября 2023 21:09

АрмИнфо. Азербайджан продолжает выдвигать новые требования Армении и Арцаху.

Так, согласно азербайджанским СМИ, сегодня, в МИД Азербайджана состоялся брифинг для аккредитованных в Баку иностранных дипломатов. Помощник президента Хикмет Гаджиев, представитель президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков и замминистра иностранных дел Фариз Рзаев выступили перед дипломатами.

Так, азербайджанские чиновники пожаловались на Армию обороны Арцаха, выразив недовольство, что в ее рядах продолжает служить более 10 тысяч армянских военнослужащих. Они имеют более ста танков и другой бронетехники, более двухсот тяжелых артиллерийских установок, включая системы залпового огня, более двухсот минометов и десятки систем радиоэлектронной борьбы.

В этом ключе они начали нести чушь относительно предоставления Арменией АО Арцаха техническую, военную, материально-техническую и финансовую поддержку, поскольку это даже при желании физически невозможно из-за тотальной азербайджанской блокады Арцаха на протяжении почти года.

Но, на этом они не остановились, запев старую песню про якобы минирование территорий Азербайджана. <Армения продолжает устанавливать новые мины на территории Азербайджана после заключения перемирия в ноябре 2020 года было обнаружено и обезврежено 2728 мин, произведенных в Армении в 2021 году>, - заявили они, видимо имея ввиду мины, которые они обезвредили на суверенных территориях Армении, захваченных в Гегаркуникской, Сюникской и Вайодзорской областях РА за последние три года. Чуть менее 200 кв км суверенных территорий Армении захватили азербайджанцы после прекращения боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта осенью 2020 года.

Этим бредом они попытались оправдать установление незаконного контрольно- пропускного пункта в Кашатагском (Лачинском) коридоре и удушение Арцаха.

<Несмотря на признание Арменией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, ее дипломатические представительства, аккредитованные при различных международных организациях, продолжают выдавать документы от имени Карабаха.

Азербайджан требует, чтобы Армения отказалась от своих реваншистских планов, прекратила нарушать <суверенитет и территориальную целостность> Азербайджана, прекратила поддержку сепаратизма и терроризма в Карабахе.

Азербайджан требует немедленного вывода личного состава ВС Армении, ликвидации военных и правительственных структур, а также разоружения ВС Армении, < незаконно дислоцированные> в Азербайджане.

В этом случае амнистия может быть применена к представителям так называемого режима>, - заявили в Баку.