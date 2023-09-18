Понедельник, 18 Сентября 2023 21:08

АрмИнфо.В рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в продолжение телефонного разговора двух министров, состоявшегося в конце августа, стороны более подробно обсудили вопросы расширения двусторонней повестки дня, основанной на демократических ценностях и приоритетах, направленных на укрепление верховенства закона. В этом контексте была подчеркнута готовность обеих сторон сформировать более амбициозную политическую повестку дня.

Собеседники также коснулись сотрудничества РА-ЕС. В этом контексте Мирзоян выразил удовлетворение представленностью Финляндии в гражданской наблюдательной миссии ЕС в Армении.

На встрече также обсуждались вопросы региональной безопасности и стабильности. Мирзоян рассказал о гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе, вызванном незаконной блокадой Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора на протяжении более 9 месяцев, нарушением всех основных прав 120 тысяч человек.

В соответствии с юридически обязательными решениями Международного Суда от 22 февраля и 6 июля была подчеркнута безотлагательность восстановления беспрепятственного движения в обоих направлениях через Кашатагский коридор.

Указав на важность адресных посланий, сделанных ЕС и его государствами-членами до сих пор, глава внешнеполитического ведомства РА подчеркнул необходимость четких шагов, чтобы остановить деструктивные действия Азербайджана.