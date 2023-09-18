Понедельник, 18 Сентября 2023 21:07

АрмИнфо.В Гражданском договоре позже сообщат о своих дальнейших действиях после столичных выборовПартия <Гражданский договор> выступила с заявлением, в связи с прошедшими 17 сентября выборами в Совет старейшин Еревана.

В правящей силе заявили, что воскресенье в Ереване состоялись <очередные свободные, справедливые и прозрачные выборы>.

<Еще раз было констатировано, что в нашей стране страница фальсифицированных выборов безвозвратно закрыта и это дает нам большое чувство гордости.

Мы благодарны десяткам тысяч ереванцев, выразивших нам доверие, благодаря чему во всех административных районах Еревана партия <Гражданский договор> первая по количеству полученных голосов, и будет иметь самую большую фракцию в Совете старейшин.

Мы с уважением относимся к гражданам, проголосовавшим за наших конкурентов. Мы прислушиваемся также к голосам людей, по той или иной причине, не принявших участие в голосовании>, - заявили в правящей силе. При этом в ГД заявили, что впереди много работы во имя Ереван и независимости РА.

<<Гражданский договор> останется верным провозглашенным принципам, и полученный мандат поставит на службу реализации своей предвыборной программы. В ближайшие дни мы более подробно поговорим о наших планах, но очевидно и неизменно одно: как мы сказали, так и сделаем. Наша цель - служение Вам>, - добавили в партии.

В свою очередь кандидат в мэры Еревана от правящей силы ГД Тигран Авинян поблагодарил ереванцев, проголосовавших за него. <Я благодарен за каждый голос, дорогие ереванцы>, - написал он.

Напомним, что выборы в Совет старейшин Еревана состоялись 17 сентября. Согласно результатам голосования, на выборах мэра армянской столицы лидирует правящая партия "Гражданский договор" и лидер ее списка, вице- мэр Тигран Авинян, за которых проголосовали 32,57% избирателей. На втором месте с 18,89% голосов избирателей находится партия "Национальный прогресс", возглавляемая бывшим мэром Еревана Айком Марутяном. Замыкает тройку лидеров блок "Мать Армения" во главе с бывшим депутатом Национального Собрания РА Андраником Теваняном. По предварительным данным, блок получает 15,43% голосов избирателей. У остальных политических сил голоса распределились следующим образом: Партия "Общественный голос" - 9,68% Партия "Справедливая Армения" - 1,12% Партия "Победа" - 1,71% Партия "Сила Родины" - 0,74% Европейская партия Армении - 1,11% Партия "Во имя социальной справедливости" - 0,34% Партия "Республика" - 11,32% Партия "Единая Армения" - 0,55% Партия "Просвещенная Армения" - 1,8% Партия "Демократическая консолидация" - 1,01% Партия "Страна для жизни" - 3,64%. Совет старейшин Еревана состоит из 65 членов и избирает мэра сроком на 5 лет.