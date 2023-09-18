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АрмИнфо. Президент Республики Арцах Самвел Шахраманян провел расширенное рабочее совещание, на котором представил членам правительства и представителям судебной системы новоназначенного госминистра Артура Арутюняна.
Как сообщает пресс-служба президента НКР, глава государства подчеркнул, что при принятии решения он учитывал высокий профессионализм, знания Артура Арутюняна и его опыт работы в государственной системе, равно как и то, что он был руководителем самой большой фракции в нашем парламенте и должен нести свою часть ответственности за решение задач, стоящих перед государством.
Ожидая от членов правительства строгой дисциплины в их ежедневной работе, президент Шахраманян заявил, что сохранение государственных институтов является приоритетом каждого, и необходимо вести бескомпромиссную борьбу с теми, кто подрывает основы государства.
Касаясь процесса транспортировки грузов на автомобилях Международного комитета Красного Креста через Кашатагский коридор по трассе Горис-Степанакерт и по дороге Акна-Степанакерт, президент Самвел Шахраманян отметил, что углубляющийся гуманитарный кризис превращается в катастрофу, а жизнь и здоровье населения представляют большую ценность для властей Арцаха. "Это решение не предполагает никаких уступок в вопросе сохранения нашей субъектности", - добавил глава государства.
Отметим, что сегодня утром через два маршрута - Кашатагский коридор и дорогу через Акну в осадный Степанакерт Международным комитетом
Красного Креста при содействии российского миротворческого контингента были доставлены две фуры с гумпомощью (мука, медикаменты и гигиенические принадлежности).
|Аппетит приходит во время еды: Азербайджан продолжает предъявлять Армении и Арцаху новые требования
|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Финляндии о тяжелой гуманитарной ситуации в Арцахе из-за деструктивных действий Азербайджана
|В Гражданском договоре позже сообщат о своих дальнейших действиях после столичных выборов
|Самвел Шахраманян: Решение о поставках гумпомощи по дороге Акна-Степанакерт не предполагает никаких уступок в вопросе сохранения нашей субъектности
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|Айк Марутян исключил коалицию с ГД, и предложил оппозиции избрать его мэром Еревана без каких-либо предусловий
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|Москва: Постепенное улучшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе создаст условия для запуска диалога между Баку и Степанакертом
|Блок "Мать Армения" готов обсудить вопросы сотрудничества с теми политическими силами, которые разделяют его принципы
|Президент Арцаха встретился с группой вынужденных переселенцев из Гадрутского района
|Шарль Мишель заявил о готовности поддержать переговоры между Баку и "карабахскими армянами"
|Суд продлил арест судьи Арусяк Алексанян еще на 3 месяца
|Службу пробации Армении возглавил генсек Уголовно-исполнительной службы
|Начало конца правления ГД? готов ли "Национальный прогресс" к коалиции
|Самвел Шахраманян назначил Артура Арутюняна государственным министром Арцаха
|Инфоштаб Арцаха: По дороге Акна-Степанакерт были доставлены медицинские и гигиенические принадлежности, которые отгружены на склад МККК для проверки
|После ничейного результата со сборной Армении турки решили избавиться от главного тренера сборной
|Столица Армении диктует политическую повестку Армении, и ее приговор - конец нынешнему правительству - заявление
|Инициатор "Айакве": итоги выборов в Совет старейшин Еревана говорят о падении общественного авторитета правящей силы
|Гарибашвили и Эрдоган на встрече в Нью-Йорке обсудили вопросы региональной безопасности
|КПП "Верхний Ларс" с 18 по 24 сентября будет работать в ограниченном режиме
|Андраник Теванян: нынешние выборы рассматриваем, как возможность для полной смены власти в стране
|В МККК надеяться на обеспечение бесперебойности поставок гумпомощи арцахцам
|Партия "Общественный голос" готова сформировать коалицию в Совете старейшин Еревана
|На выборах в Совет старейшин Еревана приняли участие всего 28,44% избирателей - ЦИК
|Если проснувшись утром, человек не признается самому себе, что он чего-то не знает, есть вероятность, что этот день мы проведем неэффективно: Пашинян побывал на открытии отеля "Концепт" COAF
|Маркедонов коснулся последних процессов на Южном Кавказе и целей Турции в этом регионе
|Белорусский военный: Совместные учения миротворческих подразделений США и Армении Eagle Partner возникли не вчера
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию
|Грузовики МККК с гуманитарным грузом для арцахцев направляются в Степанакерт по двум маршрутам
|Глава МИД Ирана и Азербайджана обсудили текущую ситуацию в регионе
|Правящая в Армении партия лидирует на выборах в Совет старейшин Еревана, но большинства у нее нет
|СК РА: по фактам нарушений в ходе выборов в Совет старейшин Еревана возбуждено 8 уголовных дел
|ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в Гегаркунике
|86 театральный сезон Ереванского русского драмтеатра ознаменуется рядом премьер по пьесам Пушкина, Резы, рассказам Булгакова и не только
|Скончался автор великолепных скульптур Ереванского Каскада
|Участники марша в поддержку <Гражданского договора> напали на журналистов
|В преддверии выборов в Совет старейшин Еревана правящая партия провела шествие по улицам Еревана
|Министр Внутренних дел Армении призвал коллег из СНГ обратить внимание на тенденцию роста киберпреступности
|Гнел Саносян: Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут в свободной, справедливой и прозрачной атмосфере
|Сенатские слушания по Арцаху пролили свет на преднамеренную кампанию Алиева по этнической чистке - Фрэнк Паллоне
|Впервые в Армении выступит французский струнный квартет <Диотима>
|Азербайджанские СМИ пытаются представить перемещение группы граждан российским миротворческим контингентом в Армению как <эвакуацию военнослужащих>
|Совместными усилиями сможем найти новые площадки для сотрудничества - Посол Великобритании губернатору Ширака
|Заключительный опрос консалтинговой компании MPG определил главных кандидатов на должность мэра Еревана
|Генпрокуратура требует конфискации имущества у экс-главы КРОУ Роберта Назаряна
|В Армении возросло доверие к Евросоюзу - результаты опроса
|Армянские школьники завоевали золото, серебро и бронзу на Международной юношеской олимпиаде Европы по информатике
|Д-р Эйбнер: цели Азербайджана очень конкретны: получить земли без армян
|Кэролайн Кокс: если падет Арцах, падет и Армения
|Президент Туркменистана предложил создать Энергетический диалог стран Центральной Азии
|Американский генерал: США последовательно оказывают военную помощь Армении
|Эдмон Марукян: Вывод азербайджанских войск с оккупированных территорий Армении может стать серьезным шагом на пути к укреплению доверия между сторонами
|Армения и ЕС намерены повысить эффективность процесса реализации положений SEPA
|УЕФА открыла дело против главного тренера сборной Армении и Федерации футбола республики
|Активисты ANCA требуют от конгрессменов срочных шагов по предотвращению геноцида арцахских армян
|Госдеп настаивает на немедленном открытии Лачинского коридора
|Этой команде можно доверить управление столицей: Пашинян поздравил Авиняна после предвыборных дебатов
|Вражеские силы обстреляли позиции вооруженных сил Армении в районе Верин Шоржа
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