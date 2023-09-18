Понедельник, 18 Сентября 2023 20:31

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Самвел Шахраманян провел расширенное рабочее совещание, на котором представил членам правительства и представителям судебной системы новоназначенного госминистра Артура Арутюняна.

Как сообщает пресс-служба президента НКР, глава государства подчеркнул, что при принятии решения он учитывал высокий профессионализм, знания Артура Арутюняна и его опыт работы в государственной системе, равно как и то, что он был руководителем самой большой фракции в нашем парламенте и должен нести свою часть ответственности за решение задач, стоящих перед государством.

Ожидая от членов правительства строгой дисциплины в их ежедневной работе, президент Шахраманян заявил, что сохранение государственных институтов является приоритетом каждого, и необходимо вести бескомпромиссную борьбу с теми, кто подрывает основы государства.

Касаясь процесса транспортировки грузов на автомобилях Международного комитета Красного Креста через Кашатагский коридор по трассе Горис-Степанакерт и по дороге Акна-Степанакерт, президент Самвел Шахраманян отметил, что углубляющийся гуманитарный кризис превращается в катастрофу, а жизнь и здоровье населения представляют большую ценность для властей Арцаха. "Это решение не предполагает никаких уступок в вопросе сохранения нашей субъектности", - добавил глава государства.

Отметим, что сегодня утром через два маршрута - Кашатагский коридор и дорогу через Акну в осадный Степанакерт Международным комитетом

Красного Креста при содействии российского миротворческого контингента были доставлены две фуры с гумпомощью (мука, медикаменты и гигиенические принадлежности).