Понедельник, 18 Сентября 2023 20:21

АрмИнфо. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в Баку делегацией во главе с генеральным директором Министерства обороны Израиля Эялем Замиром.

Как сообщает Минобороны АР, Закир Гасанов выразил удовлетворение нынешним высоким уровнем азербайджано- израильских отношений.

В свою очередь Замир подчеркнул важность подобных встреч и взаимных визитов с точки зрения дальнейшего расширения имеющегося сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в области обороны между Азербайджаном и Израилем.

Отметим, что Израиль является одним из ключевых партнеров Азербайджана в оборонной сфере.